“Parole e musica sotto le stelle”, successo per la serata organizzata dal Rotary Club Rieti

RIETI - Un auditorium di Santa scolastica gremito ha accolto la serata Parole e Musica sotto le Stelle, organizzata dal Rotary Club Rieti in collaborazione con il Soprano Silvia Costanzi e Rieti Opera Ensemble per salutare il vecchio anno in attesa di quello nuovo.

Il presidente del Rotary Club Rieti Marco Faraglia ha ringraziato gli artisti e il pubblico presente in sala, tra cui, oltre ai soci del sodalizio reatino anche molti rotariani del Club di Monterotondo Mentana. Un corner della Lilt - Rieti all’interno della sala ha inoltre raccolto fondi a sostegno della ricerca scientifica.

Gli auguri finali con l’auspicio di rivedersi nella stessa cornice l’anno prossimo hanno chiuso una bellissima serata, che sarà possibile rivedere in tv su Rtr nei primi giorni del nuovo anno.