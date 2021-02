Il Rotary club Rieti incontra il costituzionalista Alfonso Celotto

RIETI - Continuano gli incontri di approfondimento del Rotary club Rieti, venerdì 19 febbraio alle ore 21:00 incontro con il professor Alfonso Celotto, costituzionalista, sui temi della burocrazia e dei rapporti tra istituzioni e cittadini, anche in tempi di pandemia. Alfonso Celotto è Professore Ordinario di Diritto costituzionale, IUS 08, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre. Ha svolto attività accademica e di ricerca in Italia, Francia, Spagna, Perù, Argentina, Polonia, Canada, Australia. L’incontro sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del Rotary Club Rieti.

