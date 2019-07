RIETI – Per la serie “al cuor non si comanda”, il consigliere comunale con delega allo sport Roberto Donati, approfittando dell'amichevole mattutina tra il Rieti e la Roma, oltre ad aver accompagnato la spedizione amarantoceleste al “Fulvio Bernardini” di Trigoria, si è guadagnato un posto privilegiato al centro della panchina d'ordinanza della formazione giallorossa. Poltroncina rigorosamente griffata coi loghi della Roma “sporcata” da un foglio bianco sorretto da un pezzo di scotch con su scritto “ospiti”, Donati – lupacchiotto dichiarato – non ha perso di certo l'occasione di gustarsi il match tra Kolarov e Florenzi, pur facendo il tifo anche per la squadra della sua città. © RIPRODUZIONE RISERVATA