Rieti, rissa in strada: tre denunciati dalla polizia

RIETI - Gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertà un italiano e due tunisini, autori di una rissa in strada.

Gli Agenti della Polizia di Stato impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio sono intervenuti, infatti, nei pressi del Centro Commerciale Perseo dove era stata segnalata una violenta lite in strada.

Il pronto intervento degli Agenti ha impedito che la rissa, accesa da futili motivi, potesse avere pericolose conseguenze per i litiganti che sono stati bloccati ed identificati per un cittadino italiano di 42 anni e per due cittadini tunisini di 33 e 28 anni.

Questi ultimi, in palese stato di ubriachezza, avevano aggredito, con una sbarra di legno e con una bottiglia di vetro, dopo averlo minacciato di morte, il cittadino italiano, che aveva, a sua volta, risposto sferrando dei pugni.

I tre, una volta riportati alla calma, sono stati denunciati in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria davanti alla quale dovranno rispondere del reato di rissa.