Al via la procedura di gara per la progettazione ed l'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’ex ospedale

RIETI - L’assessore alla Cultura e all’Università Letizia Rosati informa che l’Ufficio Ricostruzione del Lazio ha pubblicato la procedura di gara, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione dell'edificio denominato "Ex ospedale – 2° stralcio" sito nel comune di Rieti.

Il bando è disponibile anche sull’Albo Pretorio online del Comune di Rieti al seguente link:

https://rieti-albo.palgpi.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=269078&page=3

«Salutiamo con grande soddisfazione una tappa fondamentale nel percorso di rivitalizzazione e rigenerazione del centro storico reatino – commentano il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore Letizia Rosati – Ci siamo battuti strenuamente affinché l’ex Ospedale tornasse a nuova vita e, finalmente, iniziamo a vedere i frutti di quell’impegno che, proseguirà, con ancora maggior vigore nei mesi e negli anni a venire, non soltanto per l’ex Ospedale che diventerà campus universitario ma per tanti altri luoghi che abbiamo intenzione di riqualificare e rianimare».