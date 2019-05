Civita Castellana, quinto incendio all'ex Andosilla

L'incubo di passare una notte insonne per gli abitanti di via Ferretti a Civita Castellana prosegue.

La notte scorsa, poco dopo la mezzanottte, per la quinta volta in due mesi l'ex ospedale Andosilla è stato incendiato. Paura e sconcerto tra i residenti che chiedono anche maggiori controlli durante le ore notturne. Molti sospettano che le fiamme siano di origine dolosa poichè dietro ci potrebbe essere un disegno ben preciso. All'interno di bivaccano quattro persone senza fissa dimora, ma pochi oramai credono alla tesi che gli autori dei roghi siano quest'ultimi.

Le indagini delle forze dell'ordine sono ad un punto fermo. Anche questa volta sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme in pochi minuti.

