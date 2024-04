Nuova pavimentazione stradale in via Salaria tra Campomoro e Porta D’Arce

RIETI - Proseguono le attività di ripavimentazione stradale delle strade interessate dalla viabilità alternativa e sperimentale necessaria per consentire il completamento dei lavori di potenziamento dello svincolo Rieti Ovest, con la costruzione dei nuovi ponti di Macelletto e via Velinia. Questa mattina sono stati avviati i lavori su via Salaria, nel tratto compreso tra la rotatoria di ingresso a Campomoro e il semaforo di Porta D’arce. Un intervento molto importante che la ditta incaricata sta portando avanti con celerità e che permetterà la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità in vigore dalla giornata odierna.

