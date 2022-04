Porta d'Arce ancora scambiata per una discarica: altri rifiuti abbandonati in via delle Stelle

RIETI - Mura medievali scambiate ancora per una discarica. Incivili di nuovo in azione in via delle Stelle, nel cuore dello storico quartiere di Porta d'Arce, dove sono stati abbandonati di nuovo rifiuti ingombranti. Dopo il caso delle decine di biciclette, stavolta a ridosso della cinta muraria sono stati lasciati i pezzi di una casa per bambini: tantissime parti in plastica che, per tipo e dimensioni, dovevano essere conferite direttamente in discarica o fatte ritirare a domicilio.

Una procedura che sembra sconosciuta a molti che, invece, preferiscono deturpare e inquinare le vie della città. Quello di via delle Stelle, dove ci sono ancora due cassonetti nascosti alla vista del grande traffico, sta diventando un caso fastidioso che i residenti del quartiere ormai subiscono senza poter far nulla.

Qualche tempo fa si era parlato di telecamere per le vie della città ma, per ora, in quella zona tutto sembra fermo ai tempi delle biciclette abbandonate.