Intervento lampo a Porta d'Arce: rimosse dall'Asm le decine di biciclette abbandonate in via delle Stelle

RIETI - Intervento lampo della Asm per riportare il decoro a Porta d'Arce. Pochi minuti dopo la denuncia pubblicata da Il Messaggero, gli operatori del settore ambiente dell'Azienda sono intervenuti in via delle Stelle e hanno rimosso il cumulo di biciclette e gli altri rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti.

APPROFONDIMENTI RIETI Le mura medievali di Porta d'Arce usate come discarica:...

A quanto hanno spiegato gli stessi dipendenti che si occupano della raccolta porta a porta, tutto sarebbe avvenuto alle prime luci dell'alba, visto che durante il giro nelle vie del quartiere nessun operatore aveva notato nulla.

Purtroppo, neanche glio abitanti del quartiere hanno visto chi ha lasciato quei rifiuti a ridosso delle mura medievali, ma in molti hanno ribadito come l'area di Porta d'Arce stia diventando terra di nessuno: "Nelle ultime settimane si sono ripetuti episodi spiacevoli - spiegano alcuni residenti - con tentativi di truffa ai danni delle persone anziane".

Un riferimento all'ormai noto trucco del "parente coinvolto in un incidente" oppure del pacco da ritirare dietro pagamento di una cifra non sempre bassa. Il tutto in un quartiere che, per la peculiarità di area storica, è abitato in prevalenza da persone anziane che finiscono nel mirino di truffatori e malviventi. In molti hanno denunciato l'accaduto chiedendo maggiori controlli alle forze dell'ordine.