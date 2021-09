Viale Morroni, conclusi i lavori, ora iniziano quelli a Porta d’Arce

Venerdì 24 Settembre 2021, 17:01

RIETI - L’Amministrazione comunale di Rieti porta a compimento i lavori di allestimento del viale interno al percorso alberato di viale Morroni.

«Apre al pubblico anche l’ultimo tratto dell’elegante itinerario che abbiamo inteso realizzare al fine di nobilitare e di migliorare la fruibilità della via pedonale che costeggia le mura sino alla stazione – dichiara l’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici, Antonio Emili - Al contempo abbiamo avviato i lavori di sistemazione a verde delle aree di fronte Porta d’Arce con i quali restituiremo la giusta dignità ad uno degli ingressi più monumentali del nostro territorio urbano. A breve provvederemo all’illuminazione della pista ciclo–pedonale nel tratto compreso tra Campomoro e Ponte Cavallotti, il quale, a sua volta, sarà oggetto di un altro intervento di riqualificazione che è già in fase di progettazione definitiva. Grazie all’ammissione a finanziamento, tra le altre, dell’opera votata a realizzare il “Ponte dei Pozzi”, congiungeremo successivamente la sponda dell’omonimo quartiere medioevale all’ansa di Ponte Cavallotti, in maniera tale da esaltare il fascino di uno degli scenari più suggestivi del nostro territorio. Affiora, in tal modo, il profilo della città delineata dalla visione cara alla nostra Amministrazione, in attuazione della quale investiamo nella bellezza e nel rilancio del capoluogo, valorizzando al meglio la continuità tra le mura e il Fiume Velino, come pure il legame tra queste peculiarità ed il nostro centro storico».