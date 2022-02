Le mura medievali di Porta d'Arce usate come discarica: nella notte abbandonate decine di biciclette. L'allarme dei residenti

RIETI - Da quartiere storico a quartiere discarica il passo (purtroppo) è stato brevissimo. E' la triste parabola in cui sta precipitando Porta d'Arce a causa dell'incuria e dell'inciviltà delle persone. L'ultimo sfregio al quartiere è arrivato ieri notte, quando qualcuno ha pensato bene di abbandonare in via delle Stelle, a ridosso delle mura medievali decine di vecchie biciclette.

«Questa zona sta diventando una vera e propria discarica a cielo aperto» lamentano alcuni residenti aggiungendo: «Da quando non ci sono più le telecamere dei varchi, questi episodi si ripetono sempre più spesso». Accanto alle biciclette ci sono anche due lastre di quello che, ad una prima occhiata, sembra essere vecchio ethernit rimosso da qualche tettorio. Tutto lasciato ad un passo dai cassonetti dell'immondizia, in un quadro completato da un filo della luce che scende sulle mura e con la vegetazione che cresce incolta.

Ad un primo impatto sembra quasi di essere di fronte ad una scultura di arte moderna e, forse, in un certo senso è proprio così: un'opera che simboleggia il grado di inciviltà raggiunto da persone che non hanno più rispetto del bene pubblico, del decoro e della storia della propria città. Quelle mura che per secoli hanno rappresentato la difesa della città, oggi sono diventate spettatrici incolpevoli del degrado.