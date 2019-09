RIETI - L’adesione del presidente della Provincia, Mariano Calisse, al partito della Lega diventa una vera e propria bomba politica, destinata a mutare gli equilibri nel campo del centrodestra reatino.



E il vicepresidente dell'Ente, l'altro leghista Andrea Sebastiani, avverte il sindaco Cicchetti sui metodi per individuare il nuovo candidato alla carica di primo cittadino della città capoluogo: «Credo – afferma – che la scelta sul futuro candidato sarà fatta a livello regionale, dove tra le altre cose verrà messo sul piatto anche il candidato del centrodestra. Credo che per la città bisogna fare di più».



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 4 SETTEMBRE Ultimo aggiornamento: 06:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA