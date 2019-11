DAGLI ALTRI CAMPI

PROGRAMMA, XV GIORNATA (17/11)

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà l'anticipo odierno tra Monopoli e Bisceglie (ore 20,45) ad aprire le danze di una 15esima giornata che si completerà domani col resto degli incontri. Inevitabile pensare che gli occhi, le orecchie e le attenzioni di tutti gli addetti ai lavori saranno per la sfida-farsa tra la Berretti del Rieti e la Reggina capolista (ore 15) che si giocherà in un clima a dir poco surreale, in uno "Scopigno" inaccessibile ai tifosi e con una condizione meteo pesante - c'è anche il rischio rinvio - a completare uno scenario thriller.Per i malcapitati baby amarantoceleste - che non si sa ancora bene da chi verranno guidati in panchina visto il tentennamento dello stesso Maschio (vice di Caneo) - un pomeriggio che rischia seriamente di trasformarsi in un incubo, quello stesso incubo vissuto lo scorso anno dalla Pro Piacenza, sconfitta 20-0 dal Cuneo con una squadra di appena sette elementi e "rinforzato" dal magazziniere. La storia potrebbe ripetersi, se Denis e soci decidessero di non inserire il limitatore ai giri del motore, mentre la Lega a partire da Ghirelli, si augura che prevalga il buonsenso e si opti per un garbage time di 90', al netto di una vittoria - per la Reggina - che non tarderà ad arrivare.Per il resto, la 15esima giornata vivrà delle emozioni che regalerà la sfida tra Catanzaro e Catania, posticipo serale delle 20,45, un derby delle deluse, fin qui, un match che mette in palio punti-riscossa per chi riuscirà ad ottenerli. Ma il pomeriggio di domani si aprirà col derby campano tra Casertana ed Avellino (ore 15), mentre per la Ternana la trasferta di Teramo rappresenterà un vero e proprio esame di maturità. Il Bari ospite della Paganese dovrebbe avere vita facile, così come la Viterbese del "ritrovato" Calabro che al Rocchi attende la Cavese. Il quadro è completato da Rende-Picerno, Sicula Leonzio-Virtus Francavilla e il derby calabrese tra Potenza e Vibonese.Monopoli-Bisceglie (16/11 ore 20,45);Ore 15:Casertana-Avellino;Paganese-Bari;Rende-Picerno;Rieti-Reggina,Sicula Leonzio-Virtus Francavilla;Ore 16:Teramo-Ternana;Ore 17,30:Potenza-Vibonese;Viterbese-Cavese;Ore 20,45:Catanzaro-Catania.Reggina 34Ternana 29Monopoli 28Potenza 27Bari 26Viterbese, Catanzaro e Teramo 21Vibonese e Catania 20Casertana e Virtus Francavilla 18Picerno e Paganese 16Cavese e Avellino 14Rieti 12Bisceglie 10Sicula Leonzio 9Rende 7