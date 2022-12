Mercoledì 14 Dicembre 2022, 00:41

RIETI - Claudio Campiti ha percepito il reddito di cittadinanza da aprile 2020 a settembre 2022. È quanto emerge dall’indagine svolta dai carabinieri, su disposizione della Procura, anche sullo stato patrimoniale dell’uomo. Campiti, 57 anni, era arrivato a Valleverde nel 2016. Un uomo che, all’apparenza, veniva descritto come gentile, solitario, ma nessuno, ad Ascrea, pensava potesse compiere quanto fatto domenica. C’era l’episodio dell’estate scorsa, quando urlò a dei bambini che erano giunti sul suo terreno per giocare: un episodio che ora viene riletto in chiave diversa.

La dimora - rudere in cui abitava Campitii si trova nella parte bassa del comprensorio, la cui entrata principale è poco prima della frazione Stipes. Numerose le villette, in questo periodo in larga parte non abitate o con i proprietari presenti nei fine settimana. In primavera e in estate lo scenario cambia radicalmente, con Valleverde che assume le sembianze di quello che dovrebbe diventare tra un paio di anni, vale a dire una vera e propria frazione. Come spiegato dal sindaco di Ascrea, Riccardo Nini, infatti, tra un biennio, con il previsto scioglimento del Consorzio, Valleverde verrà trasformata in una frazione del Comune.