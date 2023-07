L'Assegno di mantenimento è un importo fondamentale in molte famiglie italiane. In sede di separazione tra due coniugi viene stabilito a quanto ammonta e serve a fornire un sostegno al coniuge economicamente più debole, sprovvisto di redditi propri. Vale anche per i figli, soprattutto se rimangono principalmente a carico dell'altro coniuge.

In tempi di difficoltà economica, dopo la crisi Covid e nel bel mezzo di quella del caro-energia e caro-vita, chi lo paga rischia però di avere problemi. Se poi il coniuge a cui spetta versarlo all'altro viene licenziato e quindi perde il posto di lavoro, cosa succede?

