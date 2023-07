I beneficiari del reddito di cittadinanza rischiano di dover dire addio all’assegno unico per i figli. Finora hanno ricevuto l’Auu, l’assegno unico, in automatico, ovvero senza fare nessuna domanda. Ma con l’arrivo dell’Assegno di inclusione le regole cambiano. Lo ha reso noto proprio l’Inps con un messaggio. «I nuclei familiari aventi diritto all’assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del reddito di cittadinanza, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del reddito di cittadinanza», spiega l’istituto di previdenza.

