Inps, arriva la piattaforma Siisl per la ricerca di lavoro: grazie all'intelligenza artificiale incrocia domande e offerte

Applicare l'intelligenza artificiale alla ricerca del lavoro, incrociando domanda e offerta. È così che funziona la nuova piattaforma Siisl (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa), istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestita dall'Inps. L'Ai viene applicata in via sperimentale ai beneficiari del Supporto Formazione e lavoro (SFL) e dell'Assegno di Inclusione (ADI), che accedono alla piattaforma nel percorso di attivazione lavorativa, per trovare le offerte di lavoro più consone rispetto al proprio profilo professionale.