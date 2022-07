Real Sebastiani, la guardia Tomasini: «Felice di tornare a Rieti in una società ambiziosa»

RIETI - Simone “Barba” Tomasini, guardia classe ’93 ha firmato col Real Sebastiani Rieti un accordo biennale. Tomasini indosserà la canotta numero 5.

La carriera

Simone nasce a Treviglio il 10 febbraio 1993 e nel piccolo comune bergamasco comincia anche la sua carriera cestistica. Dopo 3 stagioni passate a difendere i colori della sua cittadina si trasferisce a Legnano dove giocherà, esclusa la parentesi Valsesia della stagione 16/17, per 4 stagioni. Si accasa alla NPC per il campionato 2018/2019, raggiunge le semifinali playoff di A2, salvo poi arrendersi a Treviso. A cavallo del covid-19 trascorre 2 anni a Casale Monferrato per poi, nell’ultima stagione, giocare a Trapani.

Le dichiarazioni

«Come prima cosa sono molto contento di tornare a Rieti, una città che vive e respira il basket in un modo particolare. La chiamata del Real Sebastiani Rieti è molto stimolante per questo non vedo l’ora di essere lì e iniziare a lavorare con staff e compagni. Non è stato difficile scegliere, per me le ambizioni della società sono il motivo principale della scelta».