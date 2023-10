Real Sebastiani, debutto vincente. Rossi: «Partita solida, negativo solo il terzo quarto»

RIETI - Un soddisfatto Alessandro Rossi parla al termine del bel debutto in campionato del suo Real Sebastiani Rieti che batte Agrigento 67-75 espugnando il PalaMoncada e scacciando via i brutti ricordi legati al palazzetto siciliano (gara 5 di finale playoff di B persa due anni fa proprio dal Rsr). Rieti avanti anche di 20 punti si fa rimontare complice uno Sperduto stellare ma alla fine il talento di Johnson consente a Rieti di gestire il finale di gara e di portare in cascina i primi due punti nel girone verde.

Le dichiarazioni

«Vincere qui è complicatissimo – dice il tecnico del Rsr Alessandro Rossi - farlo alla prima giornata ha un significato importante. Partita dai due volti, nel primo tempo secondo me siamo stati eccellenti, quando Agrigento ha alzato l’energia e l’aggressività ci siamo fatti trovare un po' impreparati. Un passaggio a vuoto dove non abbiamo trattato bene la palla ha permesso loro di rientrare, gestire il vantaggio soprattutto in trasferta è importante e dobbiamo farlo meglio.

Il terzo quarto è stato molto negativo, poi abbiamo tenuto bene botta al rientro di Agrigento che ci ha creduto fino alla fine senza mollare mai. Abbiamo avuto problemi di falli inizialmente con Hogue ma la squadra ha reagito alla grande. Torniamo a Rieti con la soddisfazione di aver vinto ma la consapevolezza che è solo la prima tappa, c’è molta strada da fare ancora. Abbiamo attaccato bene i cambi di Agrigento e siamo stati lucidi in attacco per trovare tiri facili. In difesa siamo stati bravi a contenere i pericoli che ci aspettavamo, poi Sperduto è stato una mina vagante, bravissimo lui; è quel tipo di giocatore, lo conosco bene avendolo allenato. Il vero problema è nato quando abbiamo perso diversi palloni che hanno permesso ad Agrigento di ricucire il gap, ma la squadra complessivamente ha fatto una partita solida in difesa».

Rieti tornerà in campo domenica prossima alle 18 a PalaSojourner per il debutto casalingo in regular season contro Torino.