L'Under 18 Gold della Foresta-Real Sebastiani vola ai quarti di finale: il tabellino e i commenti

RIETI - Vola ai quarti di finale la squadra de La Foresta, compagine del settore giovanile della Real Sebastiani Rieti che ieri sera, ha battuto nella gara valevole per gli ottavi di finale ad eliminazione diretta, l’Elite Basket Roma, allenata dall’ex capitano della Npc Angelo Gigli, regolarmente in panchina, malgrado il grave lutto con la prematura scomparsa del padre che lo aveva colpito 48 ore prima. La gara era valida per la fase finale del Campionato regionale Fip Lazio Under 18 Gold.

Fase a gironi

La squadra allenata da coach Claudio Di Fazi era approdata alla fase ad eliminazione diretta dopo aver dominato il girone di qualificazione vincendo anche l’ultima partita della regular season al termine di una gara combattuta con la Petriana Roma: 57-43 il punteggio finale in favore degli amarantocelesti.

Grazie a questo successo i reatini avevano chiuso il girone in testa ed a punteggio pieno con 6 vittorie su altrettante gare disputate qualificandosi alla fase finale.

Tabellino: Formichetti 6,Toffoli 10, Kader 14, Petuendju 8,Laureti,Mancini 2 Damasi, Cocuccioni, Panitti, Koulum 3.

Ottavi di finale

Ieri sera al Palacordoni La Foresta ha battuto di misura l’Elite Basket Roma al termine di una gara dalle mille emozioni dove a farla da padrone è stato l’equilibrio. Il punteggio finale 76 – 74 (parziali 17-21; 19-16; 24-18; 16-19) rispecchia perfettamente l’andamento di una gara con continui capovolgimenti nel punteggio senza però che, tra un sorpasso e un controsorpasso, una delle due squadre riuscisse a scappare. Ne è nata una bellissima partita, corretta e agonisticamente valida, in bilico fino alla sirena finale.

I commenti

«Abbiamo avuto un approccio timido alla gara – spiega coach Claudio Di Fazi- faticando un po’ nell’entrare pienamente in partita. Arrivando anche da un periodo dove alcuni giocatori non siamo riusciti a farli giocare con la continuità necessaria e c’è voluto un pochino per entrare in clima gara. Di contro i nostri avversari ai quali vanno i complimenti hanno subito interpretato la gara col piglio giusto e ci hanno messo in difficoltà. Col passare dei minuti poi abbiamo resettato alcune cose e la partita si è rimessa sui binari che volevamo. Dico bravi ai mie ragazzi e ai nostri avversari per la bella partita che alla fine ne è uscita e per le emozioni che si sono vissute in campo».

Entro domani si conoscerà ora la data e l’avversaria che La Foresta troverà ai quarti di finale del campionato. Intanto sia lo stesso Claudio Di Fazi nonché il dirigente Gioacchino Fusacchia esprimono le loro condoglianze e la loro vicinanza anche a nome della società al coach della squadra avversaria Angelo Gigli per il lutto subito.

«Mi sia consentito - dice Gioacchino Fusaccia - esprimere i miei complimenti oltre che ai nostri ragazzi anche agli avversari soprattutto per il comportamento sportivo sia degli atleti in campo, nonchè dei loro genitori in tribuna e dello staff tecnico nonostante la sconfitta di soli due punti al termine di una partita tiratissima. Tutti hanno avuto un comportamento esemplare».

Il tabellino

Damasi 1, Conenna, Toffoli 13, Ballarin, Marchetti, Provaroni 2, Mancini 3, Kader 12, Formichetti 12, Cocuccioni, Miaffo 20, Petuendju 13. All. Di Fazi C. assistente Colasanti