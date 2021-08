Real Sebastiani, Loschi già carico: «Squadra ancora più forte, pronti per la nuova stagione»

Sabato 7 Agosto 2021, 15:55

RIETI - Per il secondo anno consecutivo, Federico Loschi difenderà i colori del Real Sebastiani Rieti con la maglia numero 11. L’ala trevigiana, che nel suo primo campionato alle pendici del Terminillo è stato tra i protagonisti indiscussi del girone D e un vero trascinatore in campo e fuori, tra qualche giorno tornerà in città per rispondere alla convocazione di coach Finelli e iniziare a lavorare per entrare subito in condizione.

«Si riparte con la consapevolezza che la società in sede di mercato ha creato un organico e uno staff tecnico all’altezza degli obiettivi per i quali lotteremo sin dalla prima gara ufficiale - afferma Loschi - È un roster molto forte: con Ndoja ho già giocato lo scorso anno, con gli altri ho già avuto modo di confrontarmi, sia da avversario, che condividendo altri progetti sportivi. Ora toccherà a noi dimostrare tutto il nostro valore e ripagare la proprietà degli enormi sacrifici economici e umani che profonde ormai da due anni. Invito tutti i nostri tifosi a starci sempre vicini: mi auguro di vederli già numerosi durante la preparazione atletica, nonché al PalaSojourner, dove già nella parte finale del campionato scorso ci hanno sostenuto a gran voce».