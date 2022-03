Il Real Sebastiani mette a segno la cinquina: Faenza ko 84-85

RIETI - Quinta vittoria consecutiva per il Real Sebastiani Rieti che espugna il PalaCattani con il punteggio di 84-85. Gara bellissima ed equilibratissima, come si denota dal punteggio. Spiccano su tutte le ottime prestazioni di Contento, 24 punti per il n.10 di Rieti con un incredibile 7/8 da tre, e Maganza che esordisce in maglia RSR con 18 punti dal campo (9/10 da dentro l’area per il friulano). Con questo successo Rieti raggiunge quota 30 punti, aggancia Ancona al quarto posto e accorcia sulle prime due della classe. Ora 2 settimane di riposo per la Real e prossimo appuntamento fissato al 20 marzo, quando al PalaSojourner arriverà Montegranaro.



Il primo tempo

Canestro di Poggi e la bomba di Siberna, i padroni di casa aprono la gara con il parziale di 5-0. Dieng in punta sveglia Rieti, ma sul possesso successivo Molinari mette altri due punti per Faenza, 7-3. Okiljevic da sotto, le prime bombe del duo Loschi-Contento e la Real in un amen va sul +4, 7-11. Ancora Contento, ancora dai 6.75, 7-14 e parziale di 0-11 aperto per gli amarantocelsti. Coach Garelli è costretto a chiamare il timeout. Al canestro di Siberna risponde Maganza, con i suoi primi due punti in maglia Sebastiani, 9-16. Aromando realizza dalla media e Faenza si porta a -5, prima di essere spedita nuovamente a -7 in seguito ai due liberi realizzati da Loschi. Aromando e Maganza, 3 punti per uno, 4 per l’altro e punteggio sul 15-22. Vico e Piazza con due triple chiudono il primo quarto. 17-25 il punteggio dopo i primi 10′ di gioco.

Bel canestro di Petrucci a cui risponde ancora Maganza con un canestro altrettanto bello, 19-27. Reale lasciato solo non perdona Rieti, 21-27. Poggi è preciso dalla lunetta ma Piazza ristabilisce subito il +6 per la Real in penetrazione. Ballabio con il piazzato, 25-29. Dieng fa un canestro di puro talento ma Ballabio colpisce ancora, 27-31. Timeout chiamato da coach Finelli. Contento è implacabile dall’arco, terza tripla per il n.10 triestino, 27-34. Piazza imbecca Piccin, la ditta P&P traghetta Rieti sul +9. Aromando di forza segna da sotto canestro e successivamente fa 1/2 dalla linea della carità, 30-36. Piazza inventa ancora, questa volta per Maganza che fa 5/5 all’esordio, 30-38. Vico con l’appoggio sull’assist di Poggi, neroverdi a -6. Ballabio con l’1/2 e ancora Vico con la tripla, Faenza si fa nuovamente sotto, 36-38. Okiljevic non sbaglia ai liberi e Rieti torna avanti di 4. Bomba di Stanic allo scadere dei 20′ che manda le squadre al riposo sul 36-43.

La ripresa

Poggi realizza i primi due punti di questo secondo tempo ma Ndoja torna a segnare, tripla per il capitano e tabellone che recita 38-46. Tripla piedi per terra per Contento, 4/5 dall’arco per lui, 38-49. Siberna da 2 e Petrucci da 3, parziale 5-0 aperto per i padroni di casa, 43-49. Impeccabile Vico dalla lunetta, 3/3 dai 5.8, Raggisolaris a -3. Contento da impazzire, altra tripla al 25esimo, 46-52. Tecnico alla panchina di Faenza, Loschi realizza il libero. 1/2 di Ndoja dalla lunetta, Vico segna due triple consecutive ma sul fronte opposto risponde ancora Contento, ancora con una tripla, 52-57. Altro fallo subito fuori area da Vico ed altro 3/3 per il n.6 di Faenza, 55-57. Molinaro inchioda e impatta la gara sul 57 pari. 7×3=21, questa la partita di Contento fino ad ora dai 6.75, irreale, punteggio sul 57-60. Molinaro segna ancora da sotto e Dieng colpisce dall’angolo, 59-63. Botta e risposta tra Molinaro e Maganza, 61-65. Vico colpisce in punta e Maganza sfrutta l’ennesimo assist di Piazza, 64-67. Si chiude così un terzo quarto spumeggiante.

Tap-in di Maganza per aprire il quarto quarto, 64-69. Viaggio in lunetta prolifico per Molinaro che fa 2/2, 66-69. Ancora Maganza, implacabile da sotto canestro, 9/10 per l’esordiente con la magna n. 15. Ad 8′ dal termine del match la Sebastiani conducono la gara con il punteggio di 66-71. Penetrazione di Piazza e +7 Real. Aromando non sbaglia i due liberi concessi e porta i suoi a -5 sul 68-73. Loschi esce dai blocchi e spara dall’arco, 68-76. Ballabio con due liberi e Molinaro con un gran movimento concedono a Faenza il -4 a 4′ e 30” dal termine. Siberna penetra e realizza, 74-76. Loschi realizza 2 liberi pesantissimi che rimettono più di un possesso di distanza tra le due squadre, 74-78. Molinaro li cancella con un canestro dalla media ma l’arresto e tiro di Stanic ristabilisce il +4 per Rieti. Ancora Molinaro a far tremare la Sebastiani, 78-80 con 15 secondi da giocare. Faenza va in bonus, dalla lunetta Contento non sbaglia, 78-82. Ballabio segna in penetrazione, Stanic subisce fallo e fa 2/2, ancora +4 Sebastiani. Palla buttata dalla Raggisolaris, altro fallo su Contento, 1/2 del n.10. 81-85. Molinaro segna da 3, Faenza a -2. Molinaro subisce fallo, ma dalla lunetta sbaglia uno dei due liberi e non riesce ad impattare. Si chiude con il punteggio di 84-85 la gara del PalaCattani.

Il tabellino

RAGGISOLARIS FAENZA-REAL SEBASTIANI RIETI 84-85 (parziali: 17-25; 19-18; 28-24; 20-18)

RAGGISOLARIS FAENZA: Poggi 6, Siberna 9, Vico 23, Ballabio 8, Molinaro 21, Aromando 10, Petrucci 5, Reale 2, Bianchi n.e, Cortecchia n.e, Mazzagatti n.e, Rosetti n.e.

Coach: Luigi Garelli

REAL SEBASTIANI RIETI: Stanic 7, Contento 24, Loschi 11, Dieng 8, Okiljevic 4, Piazza 7, Piccin 2, Maganza 18, Ndoja 4, Ghersetti n.e, Tchintcharauli n.e.

Coach: Alessandro Finelli.

ARBITRI: Berlangieri di Milano (MI) e Pulina di Rivoli (TO)