Lynx Latina

Real Rieti

Arbitri

Marcatori

Note

RIETI - Il Real Rieti è una grande squadra: sesta vittoria di fila tra campioanto e Coppa e secondo posto a 29 punti (-2 dalla vetta) in attesa della sfida tra Came e la capolista Acqua&Sapone. Il certificato di idoneità lo rilascia il venerdì sera del PalaBianchini di Latina, con gli amarantoceleste che si impongono nel derby 3-2. Prestazione non a ritmo elevato del Real, che però contiene, gestisce e colpisce, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa il Latina parte forte ed il Real soffre ma non crolla, trovando il gol con Joaozinho e resistendo ottimamente al portiere di movimento schierato da Alfredo Paniccia.Come detto è proprio il Real a passare in vantaggio con Kakà, sugli sviluppi di un corner battuto velocemente che porta al colpo vincente del pivot amarantoceleste. Il raddoppio è confezionato in una grande azione: numero di Jefferson, pallone imbucato per Chimanguinho, controllo e assist per il rimorchio di Abdala, che fa 2-0. Il Real però commette subito dopo una ingenuità dietro e Edu accorcia le distanze portando le squadre al riposo sull'1-2. Il Latina parte forte nella ripresa, il Real soffre e si aggrappa alle parate di Putano, ma è ancora una palla da fermo ad essere decisiva: pallone battuto velocemente al centro dell'area e Joaozinho spinge in rete il 3-1. Paniccia ricorre al portiere di movimento, il Real tiene, ma Edu trova la zuccata giusta per il 2-3. Gli ultimi secondi sono vibranti ma il Real non subisce il gol del pareggio e si porta a casa tre punti pesantissimi per l'economia di questa stagione. Migliore in campo Alemao, giocatore a tratti fuori categoria, ma complessivamente prestazione cinica e, semplicemente, da grande squadra. Chi vorrà alzare i trofei in questa stagione deve fare i conti con il Real Rieti.Nel fine settimana sosta del campionato, ma amarantoceleste che saranno di scena a Pesaro per le Final Four di Coppa Della Divisione. Il pareggio dell'Italservice Pesaro a Catania consegna il secondo posto in solitaria, un risultato fantastico a questo punto della stagione. Fanno festa i circa 30 tifosi amarantoceleste arrivati a Latina, tifosi pronti ad invadere Pesaro per la tanto attesa Final Four de Pala Nino Pizza.«E’ stata una partita giocata con carattere contro una buonissima squadra, decisamente diversa rispetto a quella affrontata all’andata - dichiara il tecnico David Festuccia - Adesso ci riposiamo, recuperiamo energie e poi cominceremo a pensare alla Final Four di Coppa, ma quello che abbiamo fatto oggi è importante in chiave campionato. Mi preme fare i complimenti a chi si è sacrificato anche stasera nonostante non fosse al top e a chi pur giocando meno, quando è chiamato in causa non delude mai. Concludo dicendo che, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, credo che stasera la squadra ha dimostrato di poter essere in grado, quest’anno, di togliersi qualche soddisfazione».: Chinchio, Juan Carlos, Carlinhos, Battistoni, Anas, Dener, Cretella, Palmegiani, Pilloni, Lo Cicero, Antonito, Edu, Vona, Menichella. All. Paniccia: Putano, Kakà, Alemao, Jefferson, Rafinha, Esposito, Pandolfi, Stentella, De Michelis, Chimanguinho, Joaozinho, Abdala, Relandini, Micoli. All. Festuccia: Di Resta (Roma 2) e Tariciotti (Ciampino): 8'20'' p.t. Kakà (R), 12'30'' Abdala (R), 12' 50'' Edu (L), 14'15'' s.t. Joaozinho (R), 17'58'' Edu (L): ammoniti Relandini (R), Micoli (R)