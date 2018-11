© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è concluso da pochissimi minuti il sorteggio dei quarti di finale della Coppa Della Divisone, che si è svolto proprio presso la sede di Piazzale Flaminio. Il Real Rieti se la vedrà contro una tra Acqua&Sapone e Lazio, che giocheranno il prossimo 27 novembre visti i recenti impegni della formazione di Tino Perez in Champions League. La partita si giocherà al PalaSantaFilomena di Chieti, e, in caso di vittoria dell'Acqua&Sapone il Real giocherà il suo quarto in trasferta, mentre se a passare dovesse essere la Lazio allora si giocherà al PalaMalfatti. La data dei quarti di finale è fissata per il 1 dicembre, anche se in caso di incrocio contro l'Acqua&Sapone la gara potrebbe essere spostata visto che il 30 novembre gli abruzzesi dovranno giocarsi anche la SuperCoppa Italiana contro il Napoli. Gli altri accoppiamenti sono i seguenti:Sammichele - Todis Lido Di OstiaCame Dosson - Vincete (Meta Catania -Maritime Augusta)Real Rieti - Vincente (Acqua&Sapone - Lazio)Sandro Abate - Italservice PesaroLa suggestione è che ci sarà sicuramente una squadra di A2 in Final Four, Sammichele o Todis Lido Di Ostia si daranno battaglia per entrare tra le top quattro. Non è un inedito, visto che nella prima edizione dello scorso anno c'era riuscito già il Maritime Augusta. Quindi il Real ora dovrà attendere, chiaro che l'Acqua&Sapone parte favorita sulla Lazio e, in generale, non è stato un sorteggio fortunatissimo.