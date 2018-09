LA PRIMA GIORNATA

RIETI - Il primo atto della serie A di futsal vedrà il Real sfidare la Lazio nel Monday night del PalaMalfatti con diretta su Sportitalia. Uno dei grandi ex della sfida è il tecnico Massimiliano Mannino, che fa il punto in casa amarantoceleste: «È stato un precampionato lungo, impostato con delle amichevoli a difficoltà crescente. Non considero il Memorial Pietropaoli un'amichevole, visto che gli stimoli di ben figurare erano altissimi. Il risultato non ci ha premiati, ma li ho visto comunque buone cose. Ci sono ancora aspetti su cui lavorare, questo è chiaro, ma vogliamo partire bene contro la Lazio davanti al nostro pubblico».Se chiediamo a Mannino come vivrà la sfida contro la sua ex squadra, lui risponde cosi: «Chiaro che ci siano dei ricordi che suscitano reazioni a livello emotivo, ma quando fischia l'arbitro tutto si azzera». Quello della Lazio è un progetto con tanti giovani, al cospetto di un Real che parte con altri obiettivi: «Conoscendo l'ambiente Lazio, dopo la sconfitta in Coppa della Divisione contro l'Active Network (partita vinta poi grazie al ricorso, ndr), avranno grande voglia di rivalsa e verranno qui a giocarsi la partita. Partiamo con obiettivi importanti, ma adesso bisogna dimostrarlo sul campo e capire come la squadra saprà in grado di reagire ai momenti di difficoltà che si presenteranno davanti».Con la partenza di Vinicius manca all'appello un centrale di ruolo, e nella giornata di giovedi, Mannino e lo staff tecnico hanno avuto un incontro con la società per valutare un eventuale sostituto: «Si, è vero ci siamo visti con la società per valutare soluzioni, andare a prendere oggi un giocatore da Spagna o Portogallo avrebbe poco senso, visto che non sarebbe disponibile prima di un mese. Abbiamo un gruppo importante, valuteremo più avanti».Non poteva mancare un appello ai tifosi: «Vivendo questa piazza prima da avversario e oggi internamente, si percepisce l'entusiasmo dei tifosi. Sono sicuro che i tifosi ci saranno accanto già a partire da lunedi e che il PalaMalfatti sarà pieno».Acqua&Sapone - Civitella Colormax 4-1 (giocata giovedì)Feldi Eboli - Maritime Augusta 0-1 (giocata ieri)Meta Catania -Came Dosson 2-2 (giocata ieri)Italservice Pesaro - Latina 4-1 (giocata ieri)Real Arzignano - Lollo Caffè Napoli (oggi, ore 18.30)Real Rieti - Lazio (lunedì, ore 20.30, diretta Sportitalia)