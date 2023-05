Rc Auto: a Rieti +12% rispetto a un anno fa

RIETI - Ancora brutte notizie per gli automobilisti reatini; il rincaro dell’Rc Auto iniziato quasi un anno e mezzo fa non stenta a rallentare tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, in appena 12 mesi il premio medio pagato in provincia di Rieti per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto dell’11,9% arrivando, ad aprile 2023, a 497,74 euro. L’incremento è il più basso registrato nella regione.

L’aumento delle tariffe medie rilevato nell’ultimo anno è stato registrato, seppur in misura differente, in tutte le province laziali: a segnare l’incremento più consistente è Roma (+21,4%, 532,48 euro), seguita da Latina (+16%, 553,95 euro), Frosinone (+15,6%, 455,77 euro) e Viterbo (+15,3%, 421,96 euro). Chiude la graduatoria regionale la provincia di Rieti (+11,9%, 497,74 euro).

In valori assoluti, sempre ad aprile 2023, Latina è risultata essere la provincia più cara della regione, Viterbo la più economica.

I dati completi dell’osservatorio Rc auto a Rieti e provincia sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-rieti.html