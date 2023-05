Raffaele Focaroli nominato responsabile nazionale per le politiche minorili dell'Udc

RIETI - Nella sede nazionale dell’Udc il segretario onorevole Lorenzo Cesa, alla presenza del commissario provinciale di Rieti Vincenzo Rinaldi e del commissario cittadino di Rieti Daniele Maffei, ha incaricato, a livello nazionale, il dottor Raffaele Focaroli a curare un settore sociale particolarmente importante, quale quello relativo alle politiche minorili.

«Crediamo - dichiara Rinaldi - che la presenza del dottor Focaroli segni l’interesse prioritario del nostro partito ad essere attento alle politiche dei giovani e, soprattutto, a quelle categorie definite più vulnerabili. Molte, infatti, sono le iniziative parlamentari che muovono in tal senso. Sotto questo punto di vista, l’apporto di tecnici preparati, non può che aiutarci a trovare le soluzioni legislative migliori».



Soddisfazione anche da parte di Daniele Maffei che, in linea con l’indirizzo del segretario nazionale, dichiara: «la politica, ad oggi, deve essere supportata da figure che possano rendere ancora più chiari e leggibili i fenomeni sociali, soprattutto in materia minorile. È per questo che siamo orgogliosi dell’intuito del nostro segretario a formare gruppi di lavoro costituiti anche da tecnici e professionisti.

Non si poteva, pertanto, scegliere persona più preparata».



Infatti, proprio per volere dello stesso onorevole Cesa, l’Udc si sta strutturando anche per costruire gruppi di lavoro che abbiano competenze specifiche su diversi settori.