Al via i tornei giovanili Under 19, 17 e 15 provinciali. Focaroli: «Ora al lavoro sulle scuole e sul calcio femminile»

RIETI - Ai nastri di partenza una nuova stagione calcistica dei campionati giovanili provinciali. Nel fine settimana, infatti, inizieranno i tornei Under 19, 17 e 15, composti da una maggioranza di squadre reatine e da un più piccolo gruppo di formazioni romane. Le gare si giocheranno con la classica formula “andata e ritorno” e si concluderanno nel mese di aprile, quando saranno decretate le compagini vincitrici e le promozioni nel campionato regionale.

La novità di quest’anno è il ritorno dell’Under 19 sotto la gestione della Delegazione Provinciale guidata da Raffaele Focaroli, al lavoro anche per un potenziamento del settore giovanile scolastico: «Abbiamo accolto con grande soddisfazione il fatto che diverse compagini capitoline abbiano deciso di prendere parte alle nostre competizioni provinciali – dichiara Focaroli – Ora ci stiamo impegnando per coinvolgere il più possibile anche le scuole nelle nostre attività, cercando di operare in stretta sinergia con varie realtà istituzionali e associative del territorio. In tal senso, prossimamente svolgeremo un convegno a Rieti sulla tutela minorile in ambito sportivo, augurandoci una significativa partecipazione da parte di studenti, docenti, cittadini, autorità e avvocati».

La centralità delle società reatine e la ricerca di un costante miglioramento sono stati, quindi, due elementi chiave per la creazione di tre interessanti tornei giovanili, a cui presto si sogna di affiancare almeno una competizione calcistica femminile: «Mi piacerebbe molto – continua il delegato provinciale reatino – dare il via già dalla prossima stagione ad un campionato ufficiale, visto che già un buon numero di ragazze si sono avvicinate con entusiasmo al mondo del pallone. Nel frattempo, annuncio che stiamo preparando un torneo natalizio di calcio femminile nella città di Rieti, che dovrà diventare sempre più un importante luogo di richiamo per visitatori e sportivi».

Le squadre iscritte

Under 19: Accademia Calcio Sabina, Amatrice, Brictense, Ginestra, Mentana 2019, Monterotondo 1935, Poggio Mirteto, Pro Fiano, Passo Corese, Valle del Peschiera.

Under 17: Accademia Calcio Sabina, Città di Rieti 1936, Grifo Academy, Mentana 1947, Nuova Rieti Calcio, Palombara, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Pro Calcio Studentesca, Passo Corese, Velinia.

Under 15: Accademia Calcio Sabina, Brictense, Città di Rieti 1936, Mentana 1947, Nuova Rieti Calcio, Palombara, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Pro Calcio Studentesca, Pro Fiano, Passo Corese, Velinia.

Programma gare della I giornata

Under 19

Accademia Calcio Sabina – Ginestra: sabato 22/10, ore 15

Brictense – Valle del Peschiera: sabato 22/10, ore 15

Mentana 2019 – Poggio Mirteto: sabato 22/10, ore 15

Amatrice – Monterotondo 1935: sabato 22/10, ore 16

Pro Fiano – Passo Corese: domenica 23/10, ore 15

Under 17

Nuova Rieti Calcio – Pro Calcio Studentesca: sabato 22/10, ore 15:30

Città di Rieti – Passo Corese: sabato 22/10, ore 17

Grifo Academy – Velinia: domenica 23/10, ore 11

Accademia Calcio Sabina – Palombara: domenica 23/10, ore 11:30

Riposa: Mentana Calcio 1947

Under 15

Città di Rieti – Mentana Calcio 1947: sabato 22/10, ore 15

Poggio Mirteto – Passo Corese: sabato 22/10, ore 15

Pro Calcio Studentesca – Accademia Calcio Sabina: sabato 22/10, ore 15

Pro Fiano – Poggio Moiano: sabato 22/10, ore 15

Velinia – Nuova Rieti Calcio: sabato 22/10, ore 15

Palombara – Brictense: domenica 23/10, ore 9