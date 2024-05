Franco Battiato, tributo a tre anni dalla sua scomparsa

Sono passati già tre anni dalla perdita di Franco Battiato , uno dei più influenti artisti italiani. Il suo contributo alla musica spazia tra diversi generi, dal pop all'opera. Brani come "La Cura" e "Centro di Gravità Permanente" continueranno a risuonare nei cuori dei suoi fan per sempre. Ma Battiato non era solo un musicista; era anche un filosofo e un poeta, un vero pensatore del nostro tempo. La sua arte invitava alla riflessione, esplorando spesso temi universali come la spiritualità e l'esistenza. Vasco Brondi: «Ora faccio pop che guarda spesso a Conte e Battiato»