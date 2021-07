L'ex arbitro Raffaele Focaroli nuovo delegato provinciale della Figc: «Ricreare un settore giovanile forte»

Giovedì 8 Luglio 2021, 18:08

RIETI - La Figc provinciale di Rieti comunica che è stato nominato quale delegato provinciale Raffaele Focaroli. La proposta del consigliere regionale Umberto Fusacchia, è stata favorevolmente recepita dal presidente regionale Melchiorre Zarelli.

«L’incarico integra tutte quelle caratteristiche che fanno parte del percorso di vita personale e professionale del dottor Focaroli - si legge nella nota della Figc provincilae - il quale, quotidianamente, profonde impegno ed attenzione alla realtà del mondo giovanile. Nel caso specifico, senza dubbio, coniugherà al meglio la sua passione per lo sport con le conoscenze acquisite in ambito professionale».

Raffaele Focaroli, 47 anni, laurea in Pedagogia a L'Aquila col massimo dei voti, docente universitario e Giudice onorario al Tribunale dei minori di Roma. Ex arbitro di calcio in Eccellenza e nella serie A di futsal.

«Ricreare un settore giovanile forte con tutte squadre del nostro territorio - dichiara al Messaggero il nuovo presidente della Figc reatina Raffaele Focaroli - questo il mio primo obiettivo e ho accettato l'incarico proprio per questo motivo, coinvolgendo innnanzitutto le scuole in questo percorso di crescita».