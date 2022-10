“Insieme per il Volto Santo di Vallecupola”, raccolta fondi per il restauro

RIETI - Con l’iniziativa “Insieme per il Volto Santo di Vallecupola”, la Biblioteca Angelo Di Mario indice la prima raccolta fondi a scopo benefico, con l’obiettivo di raggiungere gli ottomila euro necessari per il restauro del Volto Santo e delle Storie della Croce, Sibille e Profeti, opere importantissime (gli unici cicli pittorici esistenti nella Sabina, datati 1554 e tra i pochi Volti Santi esistenti in Italia).

L’iniziativa è presa in collaborazione con l’artista ed operatore culturale Gianni Turina, il quale ha già organizzato eventi di questi tipo, con risultati concreti, nell'estate scorsa grazie ad una raccolta fondi, effettuata durante la festa del Peperoncino di Rieti, è stata acquisita parte dei fondi per restaurare una tela del 1600, la tela di “San Michele Arcangelo, Sant’Antonio e San Francesco d’Assisi”, che si trova a Greccio. Dopo la raccolta di opere d'arte (custodite dalla Biblioteca) sarà organizzata un'asta. Tutti i donatori saranno adeguatamente pubblicizzati e ringraziati, sia al momento della consegna che durante la stessa asta.

«Considerando lo stato critico degli affreschi che si trovano all'Interno della Chiesa della Madonna della Neve, al di là dei finanziamenti che saranno investiti dalla Diocesi, come Biblioteca vogliamo comunque dare un contributo, tutti i soldi raccolti post asta saranno devoluti alla Diocesi di Rieti».

Intanto sono bene accette (contattando la biblioteca alla mail bibliotecadimario@libero.it - cell 3473628200) opere di qualsiasi tematica di autori locali e non, altre opere potranno essere realizzate ispirandosi al Volto Santo e a scorci del borgo di Vallecupola. Per questa ragione invitiamo anche i residenti ad inviare immagini utili ad ispirare gli artisti che saranno pubblicate sui profili facebook maria grazia di mario- biblioteca angelo di mario e sul sito www.bibliotecasamuseoangelodimario.com, oltre che ad essere recapitate via mail su richiesta ed adesione alla iniziativa.

«Un ringraziamento particolare va a Gianni Turina per la disponibilità e professionalità, di grande aiuto ad una iniziativa complessa e dal grande valore morale e sociale».