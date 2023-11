Morto a 10 anni il figlio dell'attore Marvel Eka Darville: aveva un raro tumore al cervello

È morto a soli dieci anni Mana Darville, figlio dell'attore dei film Marvel Eka Darville. Scomparso a causa di un raro tumore al cervello, il bambino combatteva da tempo con la malattia, annunciata sui social dai genitori.

La malattia

Dopo un calvario durato sei mesi, è morto a cusa di un tumore al cervello Mana Darville, figlio dell'attore Eka Darville. Noto per il suo ruolo nella serie tv «Jessica Jones» e per «Power Rangers», l'attore aveva organizzato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le cure del figlio. Trasferitosi negli Stati Uniti per curare al meglio il bambino, Eka aveva messo in pausa la sua carriera, abbandonando i set per dedicarsi a Mana.

Una malattia, la sua, scoperta lo scorso anno a seguito di uno svenimento in spiaggia.

Come scritto dai genitori sul profilo Instagram creato per la raccolta fondi, «Nell'estate del 2022 sono iniziate le crisi. Originariamente diagnosticata erroneamente come anomalia cerebrale, per 6 mesi ha sopportato convulsioni incontrollabili quotidiane che hanno lasciato paralizzato il fianco destro. Il 18 gennaio 2023, un viaggio al pronto soccorso ha rivelato 2 grandi masse delle dimensioni di una pesca e una noce che si diffondevano nel suo cervello. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza, ma è stato possibile rimuovere solo il 60% di un tumore. Essendo stato diagnosticato il più raro e aggressivo dei tumori al cervello significa che non esiste un trattamento semplice. Ma Mana non è un ragazzo qualunque. Lui è un guerriero. Lo supererà con il "potere sovrannaturale" che significa il suo nome». Nonostante i quasi 700mila dollari raccolti per le cure del bambino, per lui non c'è stato però nulla da fare.