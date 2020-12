La questura di Rieti si illumina per la città

RIETI - La tradizionale usanza di illuminare i centri cittadini durante la festività, nasce dall’esigenza di renderli più belli ed attraenti, cercando di ricreare quel calore domestico e festoso che possiamo provare nelle notti magiche che caratterizzano questo periodo.

L’illuminazione della Questura vuole rappresentare un piccolo segno di vicinanza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato alla città di Rieti in un momento, quello delle festività natalizie, particolarmente amato e sentito dall’intera comunità.

Fino all’epifania la “casa” dei poliziotti reatini sarà vestita a festa con giochi di luci proiettati sulle sue pareti per allietare i cittadini e trasmettere loro quel senso di affetto e di prossimità che vuole rassicurarli sulla presenza della Polizia di Stato in ogni ambito cittadino, dalla tutela della sicurezza alla condivisione dei momenti di giubilo, come racconta lo slogan “insieme fra la gente”.

L’emergenza che stiamo vivendo e il pensiero costante a quanti ci hanno lasciato, ci ricordano quotidianamente il valore dello stare insieme, vicini, senza paura e di una sicurezza partecipata con l’intera comunità.

Una vicinanza ideale ma concreta per ricordare a tutti che noi ci siamo… sempre.

Una iniziativa resa possibile grazie al contributo della società Agorà Crew di Wolfango e Vittorio De Amicis, da sempre a fianco delle iniziative di legalità della Polizia di Stato.

