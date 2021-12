RIETI - Accese ufficialmente le luci e le decorazioni per in Natale a Rieti.

Come da tradizione, nella giornata della festività dell'Immacolata Concezione, sono state inaugurate ufficialmente le iniziative e le luminarie per la festività. In piazza Vittorio Emanuele II, un albero e una stella illuminati, come le altre decorazioni. Decorazioni che si estendono, tra le altre, lungo via Cintia e sul lungoVelino.