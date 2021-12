Rieti, pronta l'illuminazione esterna di Palazzo Aluffi che ospiterà l'università

RIETI - Palazzo Aluffi pronto per l'università, ecco l'illuminazione esterna. Calisse: "Un posto in cui i giovani saranno di casa"

È stata ultimata l’illuminazione esterna di Palazzo Aluffi. L’ex caserma dei Carabinieri sarà la nuova sede dell’università. I lavori sono in dirittura d’arrivo e presto il polo, completamente ristrutturato con tecnologie all’avanguardia e altissima sicurezza antisismica, sarà consegnato alla cittadinanza. “Vedere questo magnifico edificio riprendere vita è motivo di orgoglio – ha commentato il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse – Lo è ancor di più sapere che i giovani qui saranno di casa. Abbiamo messo a punto un edificio intelligente e green, dotato di tutte le più alte tecnologie”.