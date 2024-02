Provincia, ecco i vincitori del concorso “Buon Natale Green: eco-decora la tua scuola”

RIETI - La Provincia di Rieti presenta i vincitori del concorso, lanciato in occasione del Natale 2023, “Buon Natale Green: eco- decora la tua scuola!” e dedicato quest’anno alle scuole primarie del territorio, oggi la prima premiazione a Borgorose.



Il concorso prevedeva la realizzazione di un’opera che rispecchiasse i criteri di originalità, creatività e sostenibilità dell’opera. Hanno partecipato 5 Scuole primarie da tre Istituti. Ogni lavoro ha coinvolto gli alunni in un percorso creativo e di responsabilità nei confronti dell’ambiente e del rispetto del riciclaggio coniugando messaggi di amore e pace, abbellendo in maniera rispettosa gli Istituti.



«Noto con piacere una bella partecipazione da parte degli istituti e mi congratulo con tutti i ragazzi e i docenti che si sono impegnati nell’abbellire il proprio istituto attraverso un lavoro di gruppo che li ha guidati in un percorso di sensibilizzazione sull'importanza di trasformare i rifiuti in risorse; ci auguriamo che questo sia solo uno dei tanti progetti che verranno portati avanti affinché il rispetto per l’ambiente e le risorse del territorio sia sempre più un argomento primario sin dalla più giovane età» commenta così la Presidente Roberta Cuneo che andrà personalmente nelle scuole a consegnare i premi: «Ho piacere ad andare di persona negli Istituti vincitori sia per complimentarmi con gli studenti, sia per osservare di persona il lavoro che egregiamente svolgono tutti i giorni i nostri docenti».



I vincitori per ogni categoria che hanno ricevuto il premio di mille euro sono



Premio l’originalità dell’opera

Istituto Omnicomprensivo “Valle del Velino”

Scuola Primaria di Cittaducale e Antrodoco

Premio per la creatività dell’opera:

Istituto Omnicomprensivo “Sandro Pertini”

Scuola Primaria di Collevecchio e Magliano Sabina



Premio per la sostenibilità dell’opera

Istituto Omnicomprensivo di Borgorose

Scuola Primaria di Borgorose



Per le categorie originalità dell’opera e creatività si è arrivati ad un caso di ex aequo che ha portato a premiare tutte e 5 le scuole partecipanti.