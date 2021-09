Docenti uniti per il Progetto Wind of Change: protagonisti flauto e pianoforte

Venerdì 10 Settembre 2021, 15:09

RIETI - È stato realizzato il nuovo Progetto discografico ed editoriale, intitolato Wind of Change, per flauto e pianoforte, frutto della collaborazione di tre docenti Paolo Paniconi (Pianoforte) presso Liceo Musicale "Elena Principessa di Napoli" di Rieti, Sandro Sacco (Flauto traverso) presso l’Istituto Comprensivo Minervini-Sisti di Rieti e Alessandro Macri (Corno) presso l’Istituto Comprensivo “Forum Novum” di Torri in Sabina.

Il volume è rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio del liceo musicale che desiderano dedicarsi allo studio del flauto traverso. Il percorso si articola in dieci brani inediti che ripercorrono alcuni generi musicali come il Jazz, il Pop e la musica del Sud America, composti da Paolo Paniconi. Tali brani consentiranno all’allievo di confrontarsi con diversi aspetti della tecnica flautistica.

La versione in inglese è stata curata da Maria Rosaria De Rossi e la prefazione da Rita D'Arcangelo – Docente presso l’Akademie für Musik Berlin, la BTU University e Concertista Internazionale. Le musiche, registrate dallo stesso compositore e dal flautista Sandro Sacco, sono all'interno di una versione in cui è presente solo pianoforte.

Macrì, il Produttore del progetto, afferma: «Ho pensato di introdurre i nuovi QR Code, che oggi sono presenti ovunque e collegano il web con qualsiasi dispositivo, come gli Smartphone e i Tablet».

Il libro è stato pubblicato dalla Music Macrì Editions ed è disponibile nei bookstore digitali: Amazon Kindle (con la versione cartacea), Google Libri, Sheet Music Plus e Score Exchange. L’album è stato distribuito dalla Macrì Productions in tutti i migliori store digitali: iTunes, Youtube, Spotify, Amazon, Deezer e Google Play. A breve ci sarà la presentazione del Progetto presso le istituzioni scolastiche e musicali, che partirà da Rieti e proseguirà in tutta Italia.