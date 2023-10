Riunione commissione sanità, approfondito il progetto Tobia della Asl di Rieti rivolto alle persone con disabilità

RIETI - Si è riunita questa mattina la IV Commissione Sanità, sicurezza, assistenza sociale, lavoro del Comune di Rieti alla presenza di Antonio Boncompagni, direttore del Distretto Rieti1 della Asl di Rieti, di Agnese Barsacchi Direttore Struttura Complessa Uoc Assistenza alla Persona, Tatiana Bianchetti psicologa del Dipartimento Disabilità Adulti e Alessandra Ferretti direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione.

Sono stati approfonditi una serie di punti tra i quali il progetto “Tobia” della Asl reatina e le politiche di sanità di prossimità.

In particolare, i rappresentanti della Asl di Rieti hanno presentato il progetto “Tobia” rivolto a tutte le persone con disabilità che hanno necessità di particolari attenzioni nello svolgimento delle normali attività sanitarie, sia ospedaliere che territoriali.

Il progetto, che sarà attivo da lunedì 16 ottobre, verrà presentato dalla ASL alle organizzazioni del terzo settore e agli operatori interessati in un incontro in programma mercoledì 11 ottobre.

«Abbiamo apprezzato l’iniziativa della Asl di Rieti assicurando, come Comune, la massima disponibilità a diffonderne contenuti e informazioni – dichiarano il Presidente di Commissione Giovanni Grillo e la Vicepresidente Annacarla Purificati – A distanza di due mesi dall’attivazione, a metà dicembre, la Asl traccerà un primo bilancio a valle del quale convocheremo un nuovo confronto in Commissione per conoscere lo stato di avanzamento del servizio».