Domenica 6 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Dopo circa un mese di campagna elettorale è arrivato il giorno delle primarie. Oggi si vota per scegliere il candidato del centrosinistra che dovrà sfidare Daniele Sinibaldi alle comunali della prossima primavera. Gli elettori - presumibilmente dell’area del centrosinistra - che si recheranno ai seggi elettorali troveranno sulla scheda solo due opzioni: sulla sinistra il nome dell’ex sindaco Simone Petrangeli, sulla destra quello dell’assessore regionale Claudio Di Berardino. «Si esprime una sola preferenza apponendo un segno o una croce sul nome e cognome del candidato o comunque entro il rettangolo che li contiene», si legge sulla scheda elettorale. Si vota dalle 8 alle 20 e bisogna portare con sé il documento di identità e la tessera elettorale. La commissione elettorale per ragioni legati alla pandemia, e dunque far votare in sicurezza, ha scelto di posizionare dei gazebo in diversi punti della città.

I luoghi del voto. Ecco la distribuzione dei seggi in base alle sezioni elettorali. Piazza del Comune, portici navata centrale (sezioni elettorali 1,2,3,4,5,6,10,28). Piazza Cavour, tra monumento alla Lira e edicola (sezioni elettorali 7,8,9,41). Villa Reatina, giardinetti davanti al centro sociale (sezioni elettorali 34,35,51). Campoloniano piazza Meridiana (sezioni elettorali 22,32,33). Madonna del cuore piazza XXIII settembre, imbocco via De Juliis adiacente scuola Ricci (sezioni elettorali 17,18,19, 25,26,49). Madonna del cuore p.zza XXIII Settembre, imbocco via De Juliis adiacente scuola Ricci (sezioni elettorali 20,21,24). Parcheggio ex Piaggio Viale Maraini (sezioni elettorali 11,12,13,14,15). Piazza Tevere, davanti edicola (sezioni elettorali 23,27,29,30,31). Vazia piazza Adriano (sezione elettorale 36,37,38,39). Casette piazza Caduti in Guerra (sezione elettorale 47). Piani Poggio Fidoni parcheggio chiesa (sezioni elettorali 43,44,45,46,48). San Giovanni Reatino giardini (sezione elettorale 42). Chiesa Nuova esterno ex chiesa elementare (sezioni elettorali 16, 50).

L'Ufficio anagrafe. Gli elettori che hanno bisogno di una nuova tessera elettorale si potranno rivolgere al servizio messo a disposizione da Palazzo di Città attivo già da ieri mattina. Basta recarsi all’ufficio anagrafe, al piano terra del Comune, dalle ore 8 alle 14 e dalle 15 alle 20 per richiedere il documento elettorale. Tuttavia, per tutti coloro che saranno impossibilitati ad esercitare il proprio diritto al voto per questioni di invalidità, potranno chiamare, in orario di votazione (8-20) la commissione elettorale ai seguenti numeri: Patrizio di Marco 328-918 3064 e Rossella Martellucci 349-615 2020.