Università, nuovi corsi di laurea in arrivo a Rieti: li annunciano il deputato Melilli e l'assessore regionale Di Berardino

RIETI - Nuovi corsi di laurea in arrivo a Rieti con alcune proposte progettuali formulate per partecipare ai bandi emanati dall’Agenzia della Coesione. Dalle informazioni ricevute, la Sapienza e la Tuscia hanno assunto l’impegno a varare Ingegneria per l’innovazione tecnologia per l’edilizia; Economia dell’innovazione; Agraria e agricoltura digitale; Fisioterapia; Dietistica; Logopedia; Igiene dentale. I nuovi corsi si aggiungoeranno all’offerta universitaria già’ esistente.

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, otto milioni di euro sul piatto per iniziare i lavori al... RIETI Rieti, pubblicato il bando per potenziare i corsi universitari RIETI Rieti, Sabina universitas: Daniele Mitolo via, comanda...

In merito alle attività di ricerca, le due Università hanno presentato proposte sui seguenti temi: Benessere e salute; Chimica verde e bioindustria; Energia; Innovazione della filiera agroalimentare; Tutela del territorio e delle aree interne; Innovazione tecnologica per l’edilizia sostenibile per l’uomo e l’ambiente; Laboratorio di Economia circolare ed Economia sperimentale.



In merito al terzo bando sul trasferimento tecnologico, la proposta del Sabina Circular District prevede la costituzione di un polo tecnologico per la transizione ecologica e circolare in partnership con Enea, Acea e Gruppo Marzotto, con spazi di incubazione e accelerazione di nuove imprese. Sono 12 le start up, tutte impegnate nella industrializzazione di nuovi prodotti per l’energia e l’economia circolare, che hanno partecipato al progetto e dichiarato l’interesse di insediarsi a Rieti.

A renderlo noto il deputato reatino del Pd Fabio Melilli e l'assessore regionale al Lavoro, Caludio Di Berardino. «Ora attendiamo l’esito dei bandi che speriamo abbiano sollecitato anche altre iniziative. Speriamo possa essere celere così da avviare i nuovi corsi universitari e le nuove attività a partire dal prossimo anno accademico», Spiegano Melilli e Di Berardino.

Nel frattempo sono ormai conclusi gli accordi tra le Università operanti nelle regioni del cratere ed il Commissario Legnini che consentiranno di investire sul nostro territorio ulteriori 15 milioni per rafforzare le attrezzature di ricerca in sintonia con le industrie reatine e con i loro obiettivi di rafforzamento.