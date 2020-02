IL PRIMO TEMPO

LA RIPRESA

I COMMENTI

Felice Giacomelli (Allenatore Valle del Peschiera)

Sabino Fioravanti (Allenatore Borgo Quinzio)

IL TABELLINO

Valle del Peschiera

Borgo Quinzio

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Termina in pareggio (1-1) il derby reatino di Prima categoria tra Valle del Peschiera e Borgo Quinzio. Due gol “fotocopia”, in quanto avvenuti grazie a due rigori, entrambi nella prima frazione, l’uno a distanza di un minuto dall’altro. Valle del Peschiera un po’ in calo sotto il profilo del ritmo (così come sottolinea mister Giacomelli), mentre buon punto conquistato dal Borgo Quinzio, che smuove la classifica e cerca di ricostruire il cammino per la salvezza, così come dichiarato da mister Fioravanti.Primo tempo intenso e combattuto, con entrambe le formazioni che giocano a viso aperto tentando di passare in vantaggio. Primo acuto della gara è per i padroni di casa che, all’11’, colpiscono un palo su un tiro della punta Novelli. Rispondono gli ospiti al 25’ con Sciommeri che, dopo uno scambio con Gilardi, conclude alto sopra la traversa. Al 28’ Borgo Quinzio passa in vantaggio: Gilardi lancia in profondità Osoja che viene atterrato; per il direttore di gara è calcio di rigore, battuto e trasformato da Sciommeri. Il vantaggio granata, però, dura solo 1’ in quanto Massimiani commette fallo in area e causa il secondo penalty della gara, siglato da Biafora. 1-1 il parziale alla mezz’ora di gioco. Al 39’, altro legno colpito dai padroni di casa su un tiro da fuori area di Biafora, mentre al 40’ Baginka spreca a tu per tu con Natali l’occasione del vantaggio ospite. Si va, quindi, al riposo sul punteggio di 1-1.Nella ripresa, pochissime emozioni nei primi 19’, ma al 20’ il Valle del Peschiera trova ancora la traversa ad impedire il 2-1, mentre al 22’ Osoja impegna l’estremo difensore dei padroni di casa su punizione, prontamente respinta da Natali. Nel finale, spingono i biancazzurri del Valle, che prima vanno vicini al gol con un tiro dalla sinistra di D’Aquilio e poi con un tiro ad incrociare di Vieriu, ma entrambe le conclusioni non regalano ai padroni di casa la gioia del gol. Finisce così, quindi, a Grotti: il derby reatino tra le matricole Valle del Peschiera e Borgo Quinzio termina 1-1.: «Partita iniziata sotto ritmo, al 10' è arrivato il primo acuto della partita con Novelli che, dal limite dell'area, centra il palo. In due minuti, un rigore per parte, ma non riusciamo ad imporre il nostro ritmo alla partita. Abbiamo creato due occasioni importanti per andare in gol colpendo i legni. Nel secondo tempo, abbiamo cercato di sveltire il gioco ma abbiamo commesso molti errori tecnici e non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco. Complimenti agli ospiti che ci sono parsi nettamente migliorati rispetto alla partita dell'andata. Noi dobbiamo cercare di recuperare il ritmo che abbiamo espresso anche nelle ultime partite».: «Anzitutto, faccio i complimenti agli avversari: è una squadra giovane e gioca molto bene a calcio per essere una matricola. Noi oggi non dovevamo perdere e ci siamo riusciti. Stiamo cercando di ricostruire tutto il nostro percorso tattico e tecnico, nonché soprattutto di spogliatoio. Per noi, ottimo risultato. Ora, subito testa alla prossima sfida!».: Natali, Pandolfi, Iacuitto, Felicioni, Severoni, D’Aquilio, Vieriu, Fasciolo, Colantoni (dal 36’ st. M. Mancini), Biafora (dal 13’ st. A. Mancini) Novelli (dal 20’ st. Oddi). A disposizione: Degano, Murador, Simoncelli, Demir, Tomei. All. Felice Giacomelli.: Troiani, Massimiani, Fabriani, Baginka (dal 40’ st. Giannetti), Fioravanti, Ugolini (dal 32’ st. Tiberti), Osoja, Maccioni, Sciommeri, Gilardi (dal 45’+3’ Domenici), Valzecchi. A disposizione: Pucciarelli, Zerbo, Del Re, Sciarra, Conticelli, Sallusti. All. Sabino Fioravanti.: Gasparini di Tivoli: 29’ pt. Biafora (VDP), 28’ pt. Sciommeri (BQ): ammoniti Pandolfi (VDP), Massimiani, Ugolini, Sciommeri (BQ).