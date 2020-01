COMMENTI, I DI RITORNO

III Municipio-Atletico Sabina 3-2

Benegiamo, Magnacca, Mariani (III), 2 Armagno (AS)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Castelnuovo di Farfa-Borgo Quinzio 1-1

L.Domenici (BQ)

La società Castelnuovo di Farfa non rilascia alcuna dichiarazione.

Augusto Conticelli (Vice-Presidente Borgo Quinzio)

Eretum-Virtus Roma 5-4

Di Gioacchino, Costantini, 2 Taddei, Mercante (E)

Alberto Costantini (Direttore Sportivo Eretum)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Ginestra-Alba Sant’Elia 2-2

2 Pandolfi (G), Cantonetti, Antonacci (A)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Mideporte Colle Salario-Castrum Monterotondo 3-1

Hrustic, 2 Turchetti (MCS), Donato (CM)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Poggio Mirteto-Atletico Canneto

Non disputata per assenza ospiti

Tor di Quinto-Spes Poggio Fidoni 0-0

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni)

Valle del Peschiera-Alma Parioli 5-1

2 Micaloni, D’Aquilio, Rinaldi, Vieriu (VDP), Trotto (A)

Saverio Fornara (Presidente Valle del Peschiera)

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

RIETI - Archiviata la prima giornata del girone di ritorno, è tempo di analizzare le partite del weekend in Prima categoria. La capolista Poggio Mirteto conquista la vittoria a tavolino (che verrà assegnata giovedì 30 gennaio dal Giudice sportivo) poiché la formazione biancoblù dell’Atletico Canneto non si è presentata al “Valletonda”: da capire nei prossimi giorni se si tratti di una situazione temporanea (ovvero la mancanza di giocatori sufficienti per affrontare la trasferta a Poggio Mirteto), oppure ci siano difficoltà interne.Due pareggi negli altrettanti derby del Reatino: 2-2 nel big match tra Ginestra ed Alba Sant’Elia, mentre è terminata 1-1 la sfida salvezza tra le neopromosse Castelnuovo di Farfa e Borgo Quinzio. Scivolano le inseguitrici della capolista mirtense: sia il Casterum Monterotondo che la Virtus Roma escono sconfitti dai due derby romani rispettivamente per mano del Mideporte Colle Salario e dell’Eretum. Continua a sorprendere, invece, il Valle del Peschiera che serve una pesante manita all’Alma Parioli, club capitolino che non vince da dicembre. Sconfitta per l’Atletico Sabina, che torna a Tarano dalla trasferta in casa del III Municipio con 0 punti. Infine, pareggio a reti bianche per una rimaneggiatissima Spes Poggio Fidoni nella gara esterna sul campo dell’ultima della classe Tor di Quinto.: «Faccio i complimenti ai miei ma anche agli avversari, perché credo che il pareggio sia stato il risultato più giusto. Purtroppo, così come nello scorso turno, abbiamo subìto gol evitabilissimi che, con un pizzico di cattiveria in più probabilmente, si possono evitare. Dovremmo lavorare ancora più duramente in settimana per migliorare questo aspetto!».: «Abbiamo affrontato il Castelnuovo con la grinta giusta, sapendo che non dovevamo perdere. Primi 45’ giocati alla pari con poche occasioni: solo in una volta il nostro portiere è dovuto intervenire su una conclusione pericolosa deviata sopra la traversa, mentre noi siamo arrivati sotto rete in un paio di occasioni, non sfruttate. Nel secondo tempo siamo scesi in campo per vincere e, con alcuni innesti, abbiamo costruito meglio e siamo riusciti ad arrivare sotto porta con diverse occasioni fermate dal direttore di gara per presunti fuorigioco. Finalmente al 85’ circa il nostro numero 10 riesce a sfruttare una palla e battere a rete, portandoci in vantaggio; purtroppo, dopo poco siamo stati raggiunti dai padroni di casa su una nostra disattenzione difensiva che non possiamo permetterci a gara finita! Abbiamo perso 2 punti che ci avrebbero fatto salire in classifica visto i risultati delle altre gare…comunque, complimenti al Castelnuovo che ci ha creduto fino alla fine e speriamo che per la prossima in casa la nostra infermeria si svuoti».: «Buona partita, contro una squadra forte. Ci serviva subito una reazione dopo l'ultima sconfitta: la reazione c'è stata, forte. Risultato in totale controllo fino a 10’ dalla fine; poi, un paio di ingenuità difensive, hanno fatto riavvicinare gli ospiti nel punteggio, fino al 5-4 finale. Complimenti ai ragazzi: grande prova d'orgoglio!».: «Quella di ieri è stata l'ennesima occasione buttata per tornare alla vittoria in campionato, che ci avrebbe dato energia e maggiori certezze per la partita di mercoledì in coppa. E’ andata male soprattutto perché non siamo più capaci a soffrire per prendere i tre punti. Commettiamo errori banali e continuiamo a farli in ogni partita e questa cosa mi lascia parecchio perplesso e mi fa porre delle domande alle quali in questo momento non so rispondere...spero di averle mercoledì, lo spero con tutto il cuore perché a Capranica non avremo altre possibilità se non quella di passare il turno. Sarà dura però: il vantaggio è esiguo quindi dovremo essere bravi in ogni momento della gara e non come ieri, perché le partite si giocano anche sui particolari…subire gol ancora su una palla inattiva oppure su un’infilata centrale per mancanza di aggressività a centrocampo e posizionamento in difesa non mi fa stare tranquillo e quindi dovremo essere perfetti. Siamo in una fase importante della stagione: ci vuole maturità e senso di responsabilità da parte di tutti, io per primo. Il campo, come sempre, parlerà quindi non ci resta che aspettare!».: «Partita giocata su un campo difficile: è sempre ostico per noi giocare a Ginestra. Siamo partiti bene creando ma non sfruttando un’occasione per andare in vantaggio, subendo però l’1-0 dai padroni di casa. Nella ripresa siamo scesi in campo più determinati e siamo riusciti a recuperare il punteggio per 2 volte, prima pareggiando 1-1 e poi il 2-2. La gara ha comunque mostrato le qualità delle due squadre: il pareggio è giusto».: «Sapevamo di affrontare un avversario che in questi anni in casa nostra ci ha sempre portato via dei punti. Abbiamo preparato bene in settimana la partita. Nonostante tante defezioni ed assenze, la squadra ha ormai acquisito la giusta mentalità per combattere su ogni pallone con grinta e determinazione. Inoltre, tutti coloro che scendono in campo non fanno sentire la mancanza degli indisponibili. Siamo partiti fortissimo, andando in duplice vantaggio già nei primi 20’, prima con una gran punizione di Hrustic e poi con il tiro ad incrociare di Turchetti su assist di Hrustic, ieri in giornata di grazia. Nella ripresa i nostri avversari hanno accorciato le distanze con un eurogol da fuori area, ma poi l’abbiamo chiusa ancora con Turchetti. Questo è il miglior modo per preparare per il big match del prossimo turno contro la Virtus Roma, cercando di andare a fare la nostra partita!».: «Abbiamo regalato un tempo, sicuramente anche per merito dei nostri avversari, ma ci abbiamo comunque messo molto del nostro. Primo tempo chiuso con il doppio svantaggio, unica nostra sortita offensiva sul finale dei primi 45’, dove andiamo in rete ma il direttore di gara annulla per un fuorigioco quantomeno dubbio. Iniziamo il secondo tempo con un altro piglio, diversa intensità e con la giusta cattiveria agonistica. Accorciamo le distanze con un’ottima azione finalizzata da Riccardo Donato subentrato dalla panchina. Nel nostro miglior momento della gara però, dopo una grave disattenzione difensiva, subiamo il terzo gol che, metaforicamente, ci taglia le gambe. Ci fermiamo dopo nove vittorie consecutive: sconfitta meritata e complimenti ai nostri avversari. Archiviamo sin da subito questa giornata e proiettiamoci con la testa giusta già da martedì per il prossimo impegno contro la prima della classe. Abbiamo un gruppo che sta facendo qualcosa di straordinario al quale non si può rimproverare nulla per tutto quello che, con sacrificio, sta dimostrando».: «Siamo andati a Roma largamente rimaneggiati, tra squalificati, infortunati, indisponibili ed acciaccati. Pazienza!».: «Partita iniziata sotto tono, ma solo dopo 15’ abbiamo preso le misure agli avversari e, nonostante le assenze dei 5 titolari, siamo andati in vantaggio e per tutta la partita abbiamo continuato a fare quello che abbiamo sempre fatto: esprimere un bel gioco con palla a terra e fraseggi di ottimo livello e, soprattutto, divertendoci e facendo divertire il fantastico pubblico. Durante tutta la partita abbiamo "combattuto" contro una squadra solida e ben organizzata, degna della posizione che ricopre in classifica; grazie all'ottimo arbitraggio non ci sono stati problemi. Per quanto mi riguarda, stiamo andando oltre le nostre aspettative: per questo voglio ringraziare proprio tutti, anche le persone che non avrebbero scommesso un solo centesimo su questa squadra e sulla riuscita di questo progetto di aggregazione che ha coinvolto tutto il territorio di Cittaducale. Per l'incontro di ieri, faccio i miei più sinceri complimenti all'attuale mister Felice Giacomelli che, approfittando della disponibilità delle cinque sostituzioni, ha fatto esordire i ragazzi della juniores…il nostro futuro!».: «Speriamo che arrivi presto la fine di questo periodo nel quale non riusciamo ad essere noi stessi. Vittoria meritata dei nostri avversari, che sono arrivati sempre prima sul pallone. Non tanto l’aspetto tecnico, ma la voglia di vincere: i nostri avversari ce l’hanno messa, noi no. Purtroppo, stiamo pagando un momento particolare da 3-4 particolari, ma è una cosa che succede a tutte le squadre. C’è un po’ di rammarico perché fino ad un mese fa stavamo facendo un altro campionato, ma non dobbiamo dimenticarci come siamo partiti. Speriamo di uscire da questo tunnel il più presto possibile! Complimenti al Valle del Peschiera e, ci tengo a sottolinearlo, alla gradita ed importante ospitalità nei nostri confronti».Poggio Mirteto 41*Castrum Monterotondo 37Virtus Roma 35Valle del Peschiera 27Alma Parioli, Mideporte Colle Salario 26Ginestra, Spes Poggio Fidoni 23Alba Sant’Elia, Eretum 22Castelnuovo di Farfa, III Municipio 15Atletico Sabina, Borgo Quinzio 14Atletico Canneto* 10Tor di Quinto 6*una gara in menoAlba Sant’Elia-Tor di QuintoAlma Parioli-GinestraAtletico Canneto-Valle del PeschieraAtletico Sabina-Castelnuovo di FarfaBorgo Quinzio-EretumCastrum Monterotondo-Poggio MirtetoSpes Poggio Fidoni-III MunicipioVirtus Roma-Mideporte Colle Salario