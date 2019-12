COMMENTI, X GIORNATA

Alma Parioli-Tor di Quinto 4-0

2 Soccorsi, Munno, Da Silva

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)





Atletico Canneto-Alba S.Elia 3-1

Imperatori, Maiali, Rausa (AC), Franceschini (A)

Moreno Passarani (Dirigente Atletico Canneto)



Castrum Monterotondo-Spes Poggio Fidoni 2-0

Magurno, Gambacorta

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni)

Ginestra-Borgo Quinzio 2-1

Bordoni, Falchetti (G), Sorjo (BQ)

Giuliano Fortini (Vice-Allenatore Ginestra)

Augusto Conticelli (Vice-Presidente Borgo Quinzio):

Mideporte Colle Salario-Eretum 1-1

Lerro (MCS), Mercante (E)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Alberto Costantini (Direttore Sportivo Eretum)

Poggio Mirteto-Castelnuovo di Farfa 4-0

2 Avenali, Nobili, Marcelli

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa)

Valle del Peschiera-III Municipio 1-1

Vieriu (VP), De Pierro (III)

Carlo Giacomini (Allenatore Valle del Peschiera)



Virtus Roma-Atletico Sabina 5-2

Mencarelli, Bakay (AS)





CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XI GIORNATA

RIETI - Si spengono i riflettori sulla decima giornata di Prima categoria. Ottava vittoria stagionale per la prima della classe Poggio Mirteto, che ha rifilato un poker al Castelnuovo di Farfa nel derby tutto sabino. Rimanendo in aria derby, esce sconfitto di misura la neopromossa Borgo Quinzio dal campo del Ginestra, mentre l’Alba S.Elia trova la quarta sconfitta in campionato arrivata in questo weekend per mano di un ritrovato Atletico Canneto. Pesante sconfitta per l’Atletico Sabina, battuto dalla Virtus Roma con una manita, mentre il Castrum Monterotondo si dimostra davvero in forma: 2-0 alla Spes Poggio Fidoni e quarto successo consecutivo. Pareggio con rimonta per Valle del Peschiera, bloccata sul pari dal III Municipio, mentre l’Alma Parioli regola il fanalino di coda Tor di Quinto con un rotondo 4-0. Infine, termina in pareggio (1-1) il derby tutto romano tra Mideporte Colle Salario ed Eretum, due formazioni che nel prossimo turno avranno di fronte due avversari tosti: il Mideporte giocherà sul campo del Ginestra, mentre l’Eretum ospiterà la prima della classe.: «Poco da dire. Partita giocata inizialmente al piccolo trotto. Siamo andati in vantaggio sul 2-0 nel primo tempo, per poi siglare altri 2 gol nella ripresa, sbagliando anche un calcio di rigore. Il blocco delle prime 5-6 squadre, compresa la nostra, si sta pian piano staccando dal resto dei club di metà classifica, ecco perché dobbiamo rimanere concentrati. Per quanto riguarda i nostri avversari, hanno avuto tanta buona volontà, ragazzi molto bravi, giovani, a mio avviso un po’ acerbi tranne 2-3 esperti. Il futuro, sicuramente, è dalla parte loro. Ora cercheremo di inserire qualche innesto in settimana, facendo dei cambi sia in entrata che in uscita».: «Partita mai in discussione, giocata molto bene nel primo tempo (chiuso in vantaggio di due reti), ma il punteggio poteva essere più ampio. Nel secondo tempo siamo un po' calati senza però mai soffrire; una vittoria che dà morale a tutto il gruppo. In questi primi due mesi di campionato non siamo stati molto fortunati con gli infortuni…veniamo da due settimane dove ci siamo allenati in 11 e spero che la società riesca a trovare qualche rinforzo per completare la rosa rimasta, un po' corta. Complimenti a tutti i ragazzi che, pur soffrendo, stanno dando tutto, giocando a tratti un gran calcio».: «Arriviamo a questo incontro con qualche defezione di troppo, ma devo complimentarmi con chi è sceso in campo per come ha interpretato la gara e per la voglia che ognuno di esso ha messo in campo. Abbiamo lottato su ogni pallone, con sacrificio e unione di squadra, questo ha fatto sì che portassimo a casa l'intera posta in palio. Un goal per tempo: il primo grazie a Magurno, dopo un ottimo assist di Emiliani, il secondo grazie a Gambacorta, lesto a buttarla dentro dopo un batti e ribatti in area avversaria. Poggio Fidoni squadra ostica, composta da ottime individualità, per questo questi tre punti assumono un valore importante. Quarta vittoria consecutiva: stiamo attraversando un ottimo momento, siamo in salute ma non ci dobbiamo adagiare sugli allori. Da domani subito testa alla difficile trasferta di domenica contro l'Alba Sant'Elia!».: «Risultato finale un po’ bugiardo: a causa di due nostre disattenzioni difensive, abbiamo regalato due volte la palla al limite, subendo due gol. Classica partita in cui non si subiscono tiri in porta ma si perde. Uno 0-0 non avrebbe fatto un torto a nessuna delle due squadre. Cercheremo di ritornare sul mercato: ieri si è fatta sentire la mancanza di Selli in difesa, così come del nostro capitano Simone Mancini, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio. Ovviamente, chi ha giocato non ha fatto male, però quelle due disattenzioni difensive, evitabilissime, ci sono costate 2 gol e 0 punti. Speriamo di risalire la china al più presto!».: «Partita sofferta, vinta credo meritatamente, ma non senza fatica. Siamo stati bravi a soffrire, perché il Borgo Quinzio non si è mai arreso, meno bravi nel gestirla dopo essere andati al riposo sul risultato di 2-0. Siamo partiti un po’ confusionari, con il passare dei minuti nel primo tempo siamo cresciuti e a tratti siamo stati convincenti e abbiamo espresso un buon calcio. Per quanto riguarda la ripresa, siamo entrati in campo con meno rabbia agonistica e forse ci siamo “adagiati” un pochino troppo e abbiamo permesso agli ospiti di riaprire la partita. Un altro passo avanti verso l’obbiettivo che ci siamo prefissati, che è quello di migliorare la posizione dello scorso anno. Il campionato è lungo e in pochi punti ci sono molte squadre…ogni domenica basta un passo falso per essere risucchiati dalle inseguitrici! Credo che vincerà la squadra più costante e che sbaglierà di meno. Un ringraziamento ai giocatori del Ginestra che ogni settimana dimostrano professionalità e attaccamento a questa società. Inoltre, complimenti agli avversari per la prestazione, che secondo me non rispecchia la posizione in classifica».«Primo tempo regalato agli avversari con due errori in difesa; secondo tempo giocato con più intensità in 10, per un cartellino gratuito da parte del direttore di gara per doppia ammonizione, dato il recupero non effettuato con fischio finale anticipato di qualche minuto».: «Partita da subito in salita: dopo 15’ siamo rimasti in 10 a causa di un’espulsione del nostro Palladino per proteste. Ovviamente, i nostri avversari si sono dati forza e carica ed hanno attaccato forti della superiorità numerica. Nella ripresa, passano in vantaggio gli ospiti con un bellissimo gol su un tiro da fuori area. Non ci siamo disuniti e, dopo la classica girandola di cambi, il neoentrato Michettoni, dopo aver saltato due avversari sulla sinistra, imbecca Lerro al centro che ci ha portato sull’1-1. Peccato per aver sbagliato, nel finale, alcune occasioni per poter fare il 2-1…rischiare di farlo, in 10 contro 11, vuol dire tanto. Continuiamo a fare risultati utili consecutivi, questo è il quinto, la squadra c’è, c’è il gruppo e tutti hanno voglia di far bene. Bene i nuovi acquisti: Ceripa, Marulla (dal Fidene) e Delle Fave (dal Passo Corese)».: «Partita equilibrata e risultato tutto sommato giusto; peccato per un paio di buone occasioni non sfruttate dopo il nostro vantaggio all'inizio del secondo tempo. Le dimensioni ridotte del campo non ci hanno certo aiutato, ma complimenti anche ai nostri avversari che non hanno mai mollato e sono riusciti a raggiungere il pareggio nel finale. Ora dobbiamo preparare al meglio la prossima partita, che non sarà certo semplice, contro il Poggio Mirteto primo in classifica».: «Ieri per Poggio Mirteto, inteso come squadra, società sportiva e paese, era un giorno a cui tutti tenevano tanto. Ieri era un derby, anzi il derby. Tutta la settimana si è respirata un'aria diversa e la vittoria, da pochi menzionata ma da tutti ambita, sapevamo che avrebbe avuto un sapore diverso. L'averla ottenuta così roboante nel risultato e nel gioco, ci ha fatto vivere una domenica bellissima. Devo veramente ringraziare tutti i ragazzi per aver messo dentro questa gara tanta intensità e qualità, ma soprattutto un atteggiamento di livello importante, quello stile mirtense su cui stiamo tutti lavorando dal 19 agosto. Sono felice. Davvero felice. Voglio condividere questa gioia e questa vittoria con tutto l'ambiente che ci circonda, ma soprattutto con Alessandro Calvani che, più di tutti, vive questa sfida in modo passionale. Detto ciò, voglio dire grazie a chi non ha avuto spazio in questo match ma lo avrebbe meritato tanto. Poi, se posso, una ennesima personale menzione al nostro capitano: Avenali, autore di una doppietta, mi sta regalando quanto di meglio il calcio a questi livelli può offrire e mi farà da esperienza futura incredibile. Complimenti sinceri ai nostri avversari, che hanno fatto una buonissima gara, specie la prima mezz'ora, oltre che essere stati molto corretti in campo e fuori. Adesso testa bassa e piedi per terra: domenica ci aspetta un'altra battaglia difficile, contro una squadra che sta crescendo e che è molto insidiosa. Dovremo lavorare tanto e duro in settimana».: «Siamo venuti a Poggio Mirteto consapevoli della forza dei nostri avversari. Loro sono una squadra costruita per vincere il campionato ed è ovvio che non sarebbe stata una passeggiata. Per quel che si è visto in campo, forse, il punteggio è un po’ troppo severo per noi, ma questo è il calcio. Ci teniamo il bel primo tempo disputato, dove abbiamo avuto diverse occasioni e la possibilità anche di riaprire la gara con il rigore. Così non è stato, ma teniamoci le cose buone fatte per ripartire subito verso i nostri obbiettivi, primo su tutti la salvezza».: «Risultato giusto, meglio i nostri avversari nel primo tempo, dove anno segnato ed avuto l’occasione per raddoppiare; decisamente un'altra partita, da parte nostra, nel secondo tempo, dove è mancato solo il gol nonostante le ripetute occasioni in alcune delle quali l’errore è stato veramente inaspettato. Bravi i ragazzi per la reazione avuta e per l’impegno messo nel tentativo di recuperare il risultato; dispiace per il pareggio ma è più importante la qualità di gioco e la forza del gruppo dimostrate nel secondo tempo».Poggio Mirteto 26Virtus Roma, Castrum Monterotondo 22Ginestra 20Alma Parioli 19Valle del Peschiera 17Alba S.Elia 16Spes Poggio Fidoni 14Eretum, Mideporte Colle Salario 13Castelnuovo di Farfa 11Atletico Canneto 10Atletico Sabina 9Borgo Quinzio, III Municipio 6Tor di Quinto 1Alba S.Elia-Castrum MonterotondoAtletico Sabina-Borgo QuinzioCastelnuovo di Farfa-Valle del PeschieraEretum-Poggio MirtetoIII Municipio-Alma ParioliMideporte Colle Salario-GinestraSpes Poggio Fidoni-Virtus RomaTor di Quinto-Atletico Canneto