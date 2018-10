RISULTATI E MARCATORI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella quarta giornata del campionato di Prima categoria, si ferma l’ex capolista solitaria Bf Sport che, nel match in casa contro l’Atletico Canneto, racimola un pari a reti bianche. Approfittano del mezzo passo falso di Babadook (altro nome di Bf Sport) le formazioni di Poggio Nativo e Futbol Montesacro che conquistano i tre punti, vincendo rispettivamente contro Grotti e Fidene, e perciò si posizionano anche loro in prima posizione: le tre formazioni ora sono a quota 10 punti. Pareggio senza gol anche tra Cantalupo ed Alba Sant’Elia: primo punto stagionale per gli ospiti, che nel finale di gara sbagliano anche un rigore. Vittoria sofferta per Capradosso (2-1 sul Castrum Monterotondo) che, in casa, riesce a portare a casa il risultato grazie ad un gol nel finale. Se3condo pareggio stagionale per il Ginestra: nel match in casa del Mideporte Colle Salario, gli uomini di mister Leoni non vanno oltre l’1-1, sbagliando un rigore nei minuti di recupero della ripresa. Vittoria importante, invece, per Poggio Mirteto, che torna a casa dalla trasferta contro Castel Giubileo con due gol fatti, zero subìti e tre punti. Per questo turno ha riposato la formazione dell’Amatrice.Atletico Canneto-Bf Sport 0-0Cantalupo-Alba Sant’Elia 0-0Capradosso-Castrum Monterotondo 2-1: Salusest, Ortenzi (Cap), Santarelli (Cast)Castel Giubileo-Poggio Mirteto 0-2: Marcelli, NobiliFidene-Futbol Montesacro 0-3: Del Genio, 2 RuggeroPoggio Nativo-Grotti 2-0: Luciani, D’AngeliRiposo: AmatriceBf Sport, Poggio Nativo, Futbol Montesacro 10Capradosso 9Mideporte Colle Salario, Ginestra 8Amatrice 7Poggio Mirteto 4Cantalupo, Atletico Canneto, Castel Giubileo 2Castrum Monterotondo, Alba Sant’Elia, Grotti 1Fidene 0