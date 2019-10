COMMENTI, III GIORNATA

Alba Sant’Elia- III Municipio 3-2

2 Antonacci, Ortenzi (A), 2 Bagnati (III)

Marco Ianni (Dirigente Alba S.Elia)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.



Atletico Canneto-Alma Parioli 3-2

2 Croce, Imperatori (AC), Soccorsi, Barbara (AP)

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atletico Canneto)

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Atletico Sabina-Eretum 3-1

De Santis, Mencarelli, Zongo (AS), Giannetti (E)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Pietro Vecchiotti (Allenatore Eretum)

Borgo Quinzio-Mideporte Colle Salario 0-0

Augusto Conticelli (Vice Presidente Borgo Quinzio)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Castrum Monterotondo-Valle del Peschiera 2-0

2 Scarafile

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Saverio Fornara (Presidente Valle del Peschiera)

Spes Poggio Fidoni-Castelnuovo di Farfa 1-0

Mancini

Luigi Moronti (Allenatore Spes Poggio Fidoni)

Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa)

Tor di Quinto-Ginestra 1-3

Autogol, Falchetti, Giontella (G)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Virtus Roma-Poggio Mirteto 0-1

Mevoli

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, IV GIORNATA

RIETI - In questo weekend appena terminato, si è giocato il terzo turno del girone d’andata di Prima categoria. Analizziamo i risultati. Continua la marcia a suon di vittorie per l’Alba Sant’Elia, che trova il terzo successo consecutivo, in rimonta, contro il III Municipio. Ora, la squadra reatina comanda la classifica in solitaria anche perché la Virtus Roma, ex capolista proprio in coabitazione con l’Alba, è stata sconfitta di misura (0-1) dalla formazione biancorossa del Poggio Mirteto. Si rialza l’Atletico Canneto, che trova i primi 3 punti stagionali grazie alla vittoria sulla romana Alma Parioli. Vittoria importante anche per Ginestra, che ha battuto in trasferta il Tor di Quinto, ancora fermo a 0 punti. Pareggio senza reti, invece, nel match tra Borgo Quinzio e Mideporte Colle Salario, mentre la Spes Poggio Fidoni porta a casa l’unico derby reatino di giornata grazie all’1-0 nei confronti del Castelnuovo di Farfa. Prova di forza per la neopromossa Atletico Sabina, che è riuscita a battere la monterotondina Eretum. Infine, l’altra formazione di Monterotondo, il Castrum, ha trovato il successo interno contro la reatina Valle del Peschiera.: «Partita dai due volti: nel primo tempo siamo stati un po’ sfortunati perché, nonostante buone occasioni, non siamo riusciti a siglare il gol del vantaggio. Detto fatto e, a causa di una disattenzione difensiva, abbiamo subìto il gol avversario. Il primo tempo, perciò, si è concluso 0-1. Nella ripresa c’è stata una buona e giusta reazione dei nostri e, nel giro di un quarto d’ora, abbiamo ribaltato il risultato. Infine, abbiamo chiuso la gara al 30’. Un buon risultato, arrivato contro una buona squadra, corretta e che sa bene giocare a calcio. Dobbiamo far tesoro e ripartire proprio dal secondo tempo di questo match e dalla grinta ed intensità inserite proprio nella ripresa».: «Per prima cosa vorrei fare i ringraziamenti ai giocatori ed allo staff per come hanno lavorato durante la settimana. Volevamo assolutamente vincere, con la giusta carica e consapevolezza di portare a casa il risultato, anche perché venivamo da un periodo non facile. Abbiamo affrontato una buona squadra, ben messa in campo e con buone individualità. Abbiamo approcciato bene la gara, passando in vantaggio al 2’ con Croce per poi raddoppiare al minuto 11 con Imperatori. Nella ripresa abbiamo siglato anche il 3-0, intorno all11’. Non siamo stati però lucidi a mantenere la concentrazione, forse a causa di qualche spettro del passato, abbiamo subìto due gol avversari. Dovremo lavorare su questo aspetto del calo nella ripresa. Faccio i complimenti ad entrambe le squadre, perché è stata una partita bella e corretta. Ora godiamoci la vittoria ma già pensiamo al match di coppa di mercoledì!».: «Complimenti alla squadra avversaria. Noi abbiamo fatto una grande prestazione. Purtroppo, però, se in pochi minuti ti ritrovi sotto di 2 reti per due episodi molto più che discutibili e, in più, non ti vengono assegnati nell’arco del primo tempo due o tre calci di rigore netti, c’è poco da commentare. Abbiamo avuto la consapevolezza che siamo una buona squadra per il campionato che dobbiamo fare. Complimenti ai nostri avversari e anche ai loro dirigenti per la loro ospitalità. Fino ad ora abbiamo trovato sempre contro delle brave persone, speriamo sia sempre così».: «Abbiamo disputato un primo tempo eccezionale dove oltre i due gol, ne abbiamo sbagliati altrettanti soli davanti al portiere. Nel secondo tempo, segnato il terzo gol, abbiamo smesso di giocare: siamo stati indisciplinati e abbiamo perso tutte le misure e gli avversari ci hanno messo in grossa difficoltà; siamo, però, riusciti con voglia e determinazione a portare a casa un risultato per noi fondamentale. Anche in questo match il nostro portiere Colapietro ci ha aiutato moltissimo, parando un rigore che sicuramente avrebbe dato più coraggio agli avversari. Faccio un personale augurio a Famà, che purtroppo in settimana ha avuto un infortunio muscolare che lo terrà fuori almeno due mesi. Spero poi di ritrovare anche Pitotti in settimana, che purtroppo per un’influenza non ha potuto giocare questa partita».: «Partita con occasioni da ambo le parti. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di due gol, c’è stata un’ottima reazione della squadra nel secondo tempo, con un rigore fallito da parte nostra e con il gol che ha accorciato le distanze; poi, purtroppo, siamo rimasti in dieci uomini ed abbiamo subìto il terzo gol».: «Partita combattuta, contro una squadra ben organizzata; al di fuori di una bella parata del nostro portiere, non abbiamo sofferto. Siamo stati sempre pronti a respingere le loro incursioni. Ci è stata annullata una rete poichè, a giudizio del direttore di gara, era stata effettuata una carica sul portiere avversario. Bella gara: complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine di poter portare a casa i tre punti, anche se alla fine ne abbiamo portato solo uno».: «Partita maschia, tosta, con pochissime occasioni da rete da entrambe le parti, ma stranamente bella per via dell’alto ritmo di gara. Ci prendiamo questo primo punto e iniziamo da questa domenica un nuovo campionato, dopo le dimissioni per motivi personali di mister Ciculi e l’arrivo in panchina di mister Gianluca Soldati».: «Primo tempo in cui siamo riusciti ad esprimere un buon ritmo alla gara, tenendo sempre il pallino del gioco; non siamo riusciti, però, a finalizzare le sortite offensive. Da registrare un’ottima parata del nostro portiere Cristofalo nei primi minuti. Siamo riusciti a sbloccare la gara grazie a Scarafile, nel secondo tempo. Dopo il gol del vantaggio, un’espulsione per un doppio giallo di un loro difensore ci ha spianato la strada e siamo riusciti a raddoppiare con il solito Scarafile, grazie anche ad un ottimo scambio Mencio-Prosperi. La partita si è chiusa senza troppi patemi d'animo. Un ottimo inizio per noi: manteniamo alta la concentrazione e questa voglia che abbiamo negli allenamenti che, a mio avviso, fa la differenza sempre».: «Il Castrum è sicuramente una squadra piu concreta ed esperta. Nel primo tempo abbiamo tenuto abbastanza bene, costruendo una bella occasione da gol, mentre nel secondo tempo abbiamo pagato per qualche assenza importante e per l'espulsione del difensore Felicioni; in generale siamo soddisfatti del gioco dei nostri ragazzi e la dimostrazione che siamo sulla strada giusta l'abbiamo avuta anche ieri, ricevendo i complimenti di alcuni giocatori del Castrum. Aspettiamo la settimana prossima per cercare di recuperare punti in classifica!».: «Partita sofferta. Abbiamo stretto i denti dopo lo svantaggio numerico in campo, soprattutto negli ultimi 15’ della ripresa. Abbiamo purtroppo sprecato alcune buone azioni nell’ultimo e decisivo passaggio, forse per troppo egoismo. Speriamo di abbassare anche il numero di cartellini già dalla prossima gara!».: «Per l’ennesima volta siamo stati arbitrati da un direttore di gara… diciamo non in giornata! Ci è stato fischiato contro un rigore discutibile e, in più, ci è stato annullato un gol in fuorigioco, quando a tutti è parso regolare. Poco altro da dire: abbiamo giocato bene, facendo un’ottima prestazione».: «Inutile dire che era per noi fondamentale vincere, ne avevamo bisogno soprattutto a livello mentale dopo le due non positivissime, dal punto di vista del risultato, partite precedenti dove avevamo raccolto poco pur cercando sempre tanto. Quindi partita insidiosa, il campo ci ha permesso di giocare in spazi ampi avendo più tempo per la giocata e devo dire di aver visto una bella partita. Dobbiamo comunque crescere tanto in ogni reparto, ma c'è la tensione giusta e voglia di competere tra compagni negli allenamenti e in gara con gli avversari. Mercoledì ci aspetta l'andata con il Fogaccia in coppa, sono curioso, perchè sarà un test bello, emozionante, nuovo per noi che sicuramente affronteremo con la mentalità giusta».: «Avevo studiato attentamente la Virtus domenica scorsa, attraverso persona di mia estrema fiducia. Conoscevo bene i loro pregi e dove ci potevano fare male: oggi serviva una prova di forza per venirne fuori. E, onestamente con grandissima difficoltà, i miei ce l'hanno fatta. Sono veramente orgoglioso di questi giocatori, di questi uomini tosti e duri a piegarsi. Loro sono una squadra molto attrezzata, con individualità importanti, con un assetto solido e qualitativo. Forse la più forte che ho visto finora! Gli faccio davvero i complimenti, per la squadra e per l'ambiente sano che abbiamo trovato. Abbiamo sbloccato la gara con un gran gol di Mevoli e poi abbiamo, con maturità e di squadra, tenuto il risultato senza grandi rischi. Sono contento per chi è sceso in campo per la prima volta e per chi è entrato a gara in corso: gente motivata che si fa trovare pronta, proprio come piace a me. Sono 2 mesi che sto nel mondo Asd Poggio Mirteto e vedo ancora tanta strada da percorrere, tanto lavoro da affrontare e tanti sacrifici da fare, ma sono sereno perché ho alle spalle una grande Società, uno Staff di prim'ordine e soprattutto un gruppo di uomini che stanno accettando il mio modo di fare calcio. Adesso si torna al lavoro perché domenica ci aspetta una partita dura, un derby, contro una squadra che ha tanti giocatori di categoria. Spero di regalare la prima gioia alla "gente del Valletonda"».Alba S.Elia 9Poggio Mirteto, Spes Poggio Fidoni, Castrum Monterotondo, Atletico Sabina 7Virtus Roma 6Borgo Quinzio 5Alma Parioli, Ginestra 4Valle del Peschiera, Atletico Canneto 3III Municipio 2Castelnuovo di Farfa, Mideporte Colle Salario 1Eretum, Tor di Quinto 0Alma Parioli-Castrum MonterotondoCastelnuovo di Farfa-Alba Sant’EliaEretum-Spes Poggio FidoniGinestra-Atletico CannetoIII Municipio-Tor di QuintoMideporte Colle Salario-Atletico SabinaPoggio Mirteto-Borgo QuinzioValle del Peschiera-Virtus Roma