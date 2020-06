© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cambio della guardia al vertice dell’Asd Poggio Mirteto calcio col passaggio di testimone tra l’ormai ex presidente, Marco Sautelli, ed il nuovo presidente, Matteo Antonelli, che smette i panni del calciatore e d’ora in avanti guiderà la società. La decisione con l’avvicendamento tra Sautelli e Antonelli (nella foto) al timone della Società mirtense, è di queste ore, ed è già stata comunicata alla squadra, peraltro sempre in attesa di conoscere il futuro rispetto al salto di categoria in Promozione dopo il brillante campionato di Prima categoria disputato fino all’interruzione forzata, causa emergenza sanitaria.Marco Sautelli lascia la guida della società pur restando nell’organigramma dirigenziale come direttore sportivo, per motivi di tipo personali legati a cambiamenti (lieti) della situazione familiare. «Quando a settembre - spiega Marco Sautelli - si spera di ricominciare dopo questo periodo difficilissimo a pieno regime, con un nuovo campionato per la prima squadra, la Juniores, la Scuola calcio e tutti campionati delle giovanili, occorre moltiplicare sforzi, energie e soprattutto la presenza. In quel periodo diventerò padre e per senso di responsabilità ho desiderio massimo e necessità di dedicare più tempo alla famiglia in un momento della mia vita e quella di mia moglie, molto particolare in quanto saremo genitori per la prima volta».«Non potendo garantire, dunque, la necessaria presenza ed il tempo necessario che meriterebbe il ruolo che finora ho ricoperto nel nostro sodalizio per occuparmi di tutti gli aspetti che competono alla presidenza di una squadra di calcio come quella di Poggio Mirteto, preferisco rinunciare alla carica, consapevole che lascio il gravoso compito in mani sicure come quelle dell’amico di sempre Matteo Antonelli. Un ragazzo d’oro, un fratello, che finora ha vestito i panni del calciatore, raccogliendo forse meno di quanto avrebbe meritato uno come lui».«La persona giusta al posto giusto Matteo che ha vestito fino a ieri i nostri colori sul campo e adesso lo farà da presidente rappresentando una intera comunità di appassionati che fanno dei valori morali e sportivi un cavallo di battaglia e un segno distintivo del nostro modo di intendere questo sport. Faccio a Matteo i migliori auguri e naturalmente sarò sempre al suo fianco come collaboratore, in questo caso direttore sportivo in quella che è ormai da anni una grande famiglia».Incassa gratitudine e ringrazia il neo presidente dell’Asd Poggio Mirteto Calcio Matteo Antonelli consapevole delle responsabilità e dell’impegno che il ruolo comporta. «Sono onorato – spiega Matteo Antonelli- e sento di avere gli stimoli giusti e necessari per iniziare con entusiasmo questa nuova avventura. L’esaltante stagione di quest’anno, per me è stata l’ultima da calciatore. Trovarmi ora a vestire i panni del presidente nella squadra del mio paese dove fino a ieri ho militato scendendo in campo per i colori della mia città mi riempie di orgoglio pur consapevole che ci sarà da lavorare e le responsabilità saranno tante».«La stessa consapevolezza di sapere che avrò al mio fianco un gruppo di amici e collaboratori coi quali da anni condividiamo tutto per questa squadra mi fa essere però tranquillo ed ottimista. Cercherò di portare avanti l’ottimo lavoro fatto da Marco che ringrazio di tutto e per aver scelto di continuare ad aiutarci in un ruolo diverso in questo progetto iniziato insieme anni or sono. Cambia l’asset societario ma lo spirito resta quello che ci ha permesso di crescere in questi anni coi nostri ragazzi».«E proprio da loro ripartiremo nella prossima stagione qualsiasi campionato si farà, spero la Promozione, se non altro per un merito sportivo conseguito sul campo fino al momento della sospensione. Questo comunque lo vedremo quando la Lega prenderà la sua decisione definitiva. Ci stiamo già muovendo e abbiamo contatti. Lo spirito che ci anima è sempre lo stesso, puntare sui giovani del posto. Dal settore giovanile e con i giovani che ci hanno permesso di arrivare dove stiamo. Non ci snatureremo qualsiasi campionato faremo, siamo tutti sulla stessa barca e tutti remiamo nella stessa direzione coi nostri ragazzi. Questa è la nostra filosofia , questa è la Asd Poggio Mirteto calcio».