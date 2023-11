“Patto di Fratellanza” tra i Comuni di Greccio e Mesagne nel segno degli 800 anni del presepe

RIETI - Il Comune di Greccio ha stretto un significativo “Patto di Fratellanza” con il Comune di Mesagne, centro del Salento in provincia di Brindisi, sulla base dei principi etici e morali condivisi dalle due Comunità, che trovano una significativa sintesi nel valore attribuito alla Natività. La cerimonia si è svolta ieri, martedì 7 novembre, presso il Comune di Greccio.



Il Patto di Fratellanza è stato sancito con la consegna delle pergamene tra i due Comuni. Per il Comune di Greccio erano presenti alla consegna il Sindaco Emiliano Fabi, l’Assessore alla Cultura Simonetta Francucci, i consiglieri comunali Alessio Ciferri e Isabella Orsini e per il Comitato Gemellaggi il membro e consigliere comunale Aurora Caprioli. Per il Comune di Mesagne erano invece presenti il Sindaco Toni Matarelli anche in veste di Presidente della provincia di Brindisi, Mauro Vizzino Consigliere regionale Puglia, il Consigliere comunale di Mesagne Vincenzo Sicilia e il Consulente del Sindaco Maurizio Piro.

Nel cuore della città di Mesagne ha sede il “Borgo dei Presepi”, il museo di arte presepiale allestito negli ambienti di un immobile di pregio storico, un frantoio semi-ipogeo in cui trovano spazio esposizioni sempre nuove, realizzate da artisti e artigiani locali impegnati in attività laboratoriali aperte al pubblico in ogni stagione.

Il Comune di Greccio è noto in tutto il mondo per la Sacra Rappresentazione del Primo Presepe da parte di S.

Francesco nel 1223. Il Museo Internazionale del Presepe e la rievocazione storica della Natività, che tradizionalmente viene realizzata nel periodo di Natale, diffondono con devozione e passione i valori e principi espressi nel presepe per la difesa e costruzione della Pace.

«Sono felice di aver siglato questa nuova alleanza – commenta il Sindaco di Greccio Emiliano Fabi. Il Patto sancito con il Comune di Mesagne rappresenta il presupposto di una serie di iniziative e attività di carattere culturale, sociale, economico e turistico direttamente riconducibili alla Sacra Rappresentazione del Presepe. Sono certo che questo evento sia l'inizio di un lungo e fruttuoso percorso di scambio tra i nostri due comuni».