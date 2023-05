Rieti, iniziativa della polizia per sensibilizzare sui minori scomparsi

RIETI - In occasione della giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, che ricorre il 25 maggio, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1983 in ricordo del piccolo Etan Patz, rapito a New York il 25 maggio del 1979, la Polizia di Stato ha avviato una campagna di informazione e sensibilizzazione sul delicato tema della scomparsa di minori.

In tutta la giornata di ieri 25 maggio 2023, Agenti della Questura di Rieti hanno incontrato ragazze, ragazzi ed adulti, in Piazza Vittorio Emanuele II e presso il Centro Commerciale Perseo, luoghi di ritrovo ed aggregazione di cittadini, consegnando loro un apposito pieghevole informativo realizzato per la circostanza dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in cui vengono illustrati gli strumenti a disposizione del cittadino per ottenere l’aiuto necessario.

Nei casi di emergenza, infatti, è importante chiamare subito il numero unico di emergenza 112, il numero 116000, linea europea per minori scomparsi, il 114 – emergenza infanzia.

E’ inoltre possibile fare una segnalazione attraverso l’App Youpol, applicazione nata proprio per segnalare episodi di bullismo commessi anche sulla rete e che consente di comunicare direttamente, anche in forma anonima, con la Polizia di Stato o avvalersi del Commissariato online, uno sportello telematico per la sicurezza degli utenti del web.

La Polizia di Stato, inoltre, gestisce il sito globalmissingkids.org, all’interno del Global Missing Children Network (Gmcn), una rete internazionale il cui scopo è quello di fornire un concreto aiuto al ritrovamento dei minori scomparsi.

Il network, nell’intento di unire esperti internazionali e specialisti della protezione e assistenza all’infanzia, ha realizzato anche un database, liberamente consultabile, all’interno del quale sono registrate le informazioni relative ai minori scomparsi (generalità, fotografia, luogo della scomparsa) e che ha lo scopo di offrire un valido supporto alle Forze di Polizia nonché alle agenzie e alle organizzazioni non governative impegnate nella ricerca dei minori.