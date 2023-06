Rieti, sfugge alla cattura in città: ricercato dalla polizia

Mercoledì 14 Giugno 2023, 21:37







RIETI - Caccia in città ad un nigeriano sfuggito alla cattura della Polizia. Ricerche che vanno avanti dalla tarda mattinata di oggi. Da quanto appreso il giovane nigeriano era stato rintracciato e individuato dagli agenti della polizia di Stato in quanto destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di stupefacenti. Quando l'uomo è stato rintracciato dagli operanti si è dato immediatamente alla fuga sfuggendo così alla cattura. Gli agenti si sono messi al suo inseguimento per le vie cittadine coadiuvati anche dal personale dell'Arma dei carabinieri. Il nigeriano però sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce. Una caccia all'uomo che, in città, ha coinvolto le forze dell'ordine in maniera ampia e serrata ma che, al momento non avrebbe ancora portato all'individuazione dello straniero.