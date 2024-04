Malore alla guida, muore camionista 60enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un improvviso malore ha ucciso un camionista che stava percorrendo laMare questa mattina verso le 11,30. Il malorenel comune di Teramoo. Per il conducente non c'è stato nulla da fare nonostanti i tempestivi soccorsi del 118. La vittima è un autista polacco di 60 anni. L'uomo ha accusato il malore e ha fatto appena in tempo a fermarsi sul lato della carreggiata, evintando così un possibile in quel trattao molto trafficiato delal superstrada: l'autista è morto dopo i tentativi di rianimazione, anche con il defibrillatore, dei sanitari del 118.